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珍惜生命｜長沙灣幸福邨23歲女墮樓亡　男友發現危坐窗邊報警惜太遲｜附提防輕生7大警號

都市病 10:33 2024/01/02

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熱門 金手指 新手爸媽 叱咤樂壇流行榜2023 中一面試 萬千星輝頒獎典禮2023 名校專區 MIRROR 區區有好校 佘詩曼 新聞女王

本港今晨（2日）先後發生兩宗墮樓案，長沙灣幸福邨一名23歲女子凌晨被男友發現危坐窗邊，其後墮樓倒臥平台，經送院後不治。香港半山一名22歲男子清晨被發現在般咸道52號一幢大廈危站，其後墮樓，現場證實死亡。

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生命鬥士︱患胰臟癌曾被判剩半年命　硬淨女子康復後展精彩人生下半場

警方今日凌晨約零時13分接獲一名29歲男子報案指，其23歲女友在幸福邨福日樓危坐窗邊，未幾即告墮樓，倒臥於幸福邨福日樓平台昏迷。救護員接報到場把女子送往明愛醫院治理，最終證實不治。警方現場調查未有發現遺書，死因待驗屍後確定，據稱事主生前疑因感情問題困擾不開心，不排除事件與此有關。

此外，警方清晨約6時07分接獲途人報案指，一名22歲男子倒臥於般咸道52號對開馬路雙白線位置，疑從高處墮下。警方及救護員接報到場證實事主當場死亡。經初步調查，事主為上址住戶，相信他從上址天台墮下。警方現場沒有檢獲遺書，死因有待驗屍後確定，據悉事主生前因生活及家庭問題感到不開心。

學童輕生前7大徵兆

本港近期發生屢次輕生事件，當中不少涉及學童輕生。有精神科專科樂芷穎醫生曾接受訪問指，學童自殺現象其實一直存在，常見的原因包括學業壓力，特別是升中、高中選科、公開試等高危時間，因為學童在這些階段所面對的壓力會相對多，來源可能來自家長的期望、校方催谷成績的傾向或者學童對自己學業的要求。

她指出，學童在選擇輕生前有機會出現以下7大徵兆，呼籲家長及校方可多加留意：

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防止自殺求助熱線

「情緒通」熱線：18111
香港撒瑪利亞防止自殺會：2389 2222
撒瑪利亞會24小時多語服務：2896 0000
生命熱線：2382 0000
明愛向晴軒：18288
社會福利署熱線：2343 2255
東華三院芷若園：18281
醫管局精神健康專線：2466 7350
利民會：3512 2626
協青社青少年服務熱線︰9088 1023
賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open噏」：www.openup.hk

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