叱咤樂壇流行榜2023丨三大唱片環球再成輸家?　盤點坐足全晚冇獎歌手

▲ 華納旗下歌手陳蕾、張天賦、Dear Jane獲多個大獎。

《2023年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》昨晚（1月1日）舉行，陳蕾連奪「叱叱咤樂壇女歌手金獎」及「叱咤樂壇我最喜愛的女歌手」，加上唱作人金獎及歌曲獎。而同一公司的張天賦、Dear Jane都獲得大獎，華納唱片可說成為大贏家，跟早前在新城勁爆頒獎禮「食白果」的成績天淵之別。

同屬外資背景的唱片公司中，Sony Music有陳柏宇奪得叱咤樂壇至尊唱片大獎，環球的葉振弘奪生力軍男歌手銅獎，XiX摘下生力軍組合，但去年有出歌及開演唱會的AGA以及曾比特等環球歌手都未獲獎項，在三大唱片公司中再成輸家。

▲ P1X3L成員代Marco領獎。

華納唱片雖然擁有不少資深歌手的唱片庫，但近年主力發展新世代市場，今年叱咤揮低MIRROR摘組合金獎的Dear Jane，已是年資最深的名字。

而陳蕾則已出道十多年，但自2019年簽約華納後，才廣泛受到注目。此外，前年才出道的MC張天賦，更是人氣直線上升，去年更首登紅館，成為近期最成功個案。

▲ 陳蕾2019年加盟華納。

打造新世代

華納旗下歌手注重型格及音樂口味，亦放手讓歌手發揮音樂所長，甚至會不惜工本打造新星，最矚目自是去年豪擲200萬買下港鐵香港站大廣告，以MC 張天賦、張蔓姿、Gareth. T、moon tang、Lewsz、Kiri T、Byejack 及Nancy Kwan 共8位歌手以音樂、創作、時裝、生活風格為主軸的「Future is Now」企劃，可見在音樂市場上，展示其前瞻性的一面。

▲ 「Future is Now」大型企劃。

昨晚叱咤頒獎禮，華納歌手如張蔓姿、Gareth. T、moon tang、蘇麗珊雖未獎，也盛裝出席以支持。其實昨晚不少歌手也是坐足全晚未有得獎，如許廷鏗、泳兒、JW、姚焯菲、林奕匡、ERROR、鄧小巧、梁釗峰、黃妍、Tyson Yoshi、陳凱詠，以及事前大熱的尹光等，大家都以支持同行心態支持樂壇。

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記者:區家歷