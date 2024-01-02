【港鐵免費】換領限期到2024年1月2日　即睇app領取免費車程攻略

▲ 港鐵多項免費派車票活動，今日最後換領限期。（資料圖片）

港鐵經MTR mobile手機程式，於去年「開心香港」及「玩夜啲賞你搭」推廣活動，送出免費車程，兩項活動的最後領取限期是2024年1月2日。

兩項早前已舉行的活動，包括「開心香港」送出7.1萬份免費本地車程；以及每晚10時半後出閘「搭4送1」活動，免費車程換領券已經派發，置於合資格乘客的MTR mobile手機程式頁面內。

▲ 港鐵較早前舉行的活動。

乘客於MTR mobile手機程式的「換領」頁面，可以見到換領信息，然後需於今日之內，到港鐵站內的數碼服務站啟動免費車程，並須於同日領取後之下一車程使用。

已領取的免費車程必須於開始行程前，即入閘前領取，並於領取後同日緊接的八達通車程使用，逾期將被取消。

推廣只限MTR Mobile登記用戶，並須於「推廣期」及「免費車程換領期」內經MTR Mobile 成功登入賬戶，並確保賬戶有效。

最新影片：

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：吳卓峰