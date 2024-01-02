旅客滯港｜跨年倒數後滯港內地客力數3大罪　教你一App+皇崗4大通宵交通出境方法

1月1日元旦午夜時分，香港維港舉辦煙花匯演，除了吸引港人外，亦有大批內地旅客前來感受跨年氣氛。不過完場後，內地旅客趕回家，導致各個跨境巴士站、口岸及地鐵站塞滿人潮。社交平台小紅書上亦有大量來港跨年的旅客分享自滯港經歷，抱怨香港安排差，有人更表示皇崗口岸塞滿跨境巴士和的士，人們要紛紛下車徒步前往內地口岸大樓。對於跨年後「災難級」北上回家，有網民亦表示不會再來港遊玩。

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今年維港舉行最大規模煙花匯演，歷時長達12分鐘，吸引逾47.9萬名市民及遊客觀賞。完場後，大批人散場回家，當中包括來港跨年的內地旅客，導致各個跨境巴士站都塞滿大批旅客，人潮久久不能散去。有內地網民於小紅書分享散場回家狀態如同難民，早知道便住在香港。

▲ 皇崗口岸塞爆內地旅客。（圖片來自小紅書）

該名內地網民表示，太子的「跨境全日通」人很多，需排3條街；之後他選擇乘至上水站，見N73巴士人太多沒有坐。網民想坐的士往新田運輸交匯處，奈何的士不跳錶收費，更加至$100一位的價錢，使他放棄乘坐。他又表示人們紛紛下車步行到口岸，狀況如同難民，他希望凌晨4時能順利回家。

對於內地旅客觀賞煙花後滯港的情況，網民反應不一，大部分人表示為何不預訂酒店。有網民不懂為何要急著過關，元旦日亦是假期。有人亦留言分享自己相同的經歷，即使一早已於晚上時份過關，仍要早上9時才回到家，更指「昨晚多坎坷只有自己知道」。有不少人建議留在香港逛通宵，待到翌日早上才過關回家較好，至少比與他人逼擁更好。

皇崗口岸為深圳唯一一個24小時開放的陸路口岸，與香港落馬洲實行「兩地兩檢」，由於落馬洲管制站處為香港禁區，大家需在乘搭皇巴士或直通車的途中，在管制站辦理出境手續後再上車，到深圳皇崗口岸入境。

皇崗口岸出境方法

從香港前往皇崗口岸有4大交通方法，包括：

「皇巴士」（皇崗過境穿梭巴士）

直通車

專綫小巴

的士

不過大家要留意，小巴和的士進入管制站有時限為晚上23:00至早上6:30。

1App睇清口岸狀況

若然大家不想與人逼著過關，可下載「香港入境事務處」App，利用程式內「陸路邊境管制站等候時間」功能，便可一覽全港8大出入境口岸的實時人流狀況，當中包括：

羅湖

落馬洲

港珠澳大橋

文錦渡

沙頭角

深圳灣

香園圍

實況每隔15分鐘便會更新一次，大家可根據正常、繁忙及非常繁忙3個等級來查詢入境及出境人流客量：

狀況顯示綠色時，代表人流客量正常，等候時間一般少於15分鐘；

顯示黃色時，代表口岸繁忙，等候時間一般少於30分鐘；

顯示紅色時，代表屬非常繁忙狀態，等候時間需30分鐘或以上。

另外，App亦會顯示各口岸開放時間，方便旅客安排時間往返深港。

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責任編輯：王明芳