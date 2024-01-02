怪獸家長｜K3孩子感冒家長投訴無幫換底衫　幼稚園老師嘆：我不是貼身保姆

▲ K3孩子感冒家長投訴無幫換底衫，幼稚園老師嘆「我不是貼身保姆」。

小朋友的抵抗力較低，要注意保暖，對抗冬季的寒冷天氣。近日有幼稚園老師發文，表示收到家長投訴，指孩子放學回家後咳嗽、流鼻涕，抱怨老師未有注意到孩子流汗，沒即時為其更換內衣，導致感冒。該名老師對此大感無奈，直言「我只是幼教老師，不是貼身保姆」，認為家長同樣有責任教育孩子。

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有台灣幼稚園老師在Facebook群組「匿名公社」發文，指早前放工後收到6位家長的電話，抱怨孩子放學回家後咳嗽、流鼻涕，認為老師沒注意到孩子流汗，並沒有即使為他們更換內衣和加強保暖。

樓主表示，近日室內外溫差大，園長曾提出天氣太冷時暫停讓學生課後到戶外玩，結果遭到家長反對，故取消有關規定，但「現在又怪我們放任孩子到戶外玩，然後又不幫忙換衣服」。

樓主補充，指一班有24個學生，由一位老師帶領，兩班配有一位助教，但強調「不可能時時刻刻注意到每個寶貝的狀況」。樓主又感嘆，要是不讓孩子到室外玩，家長會覺得他們「過度保護」，但讓孩子到戶外玩導致流汗感冒，家長又會覺得是老師的問題。

幼教老師也是人不是神，平常忙教材還要幫孩子餵藥餵飯已經很忙了，請不要一有事情就打來質問，妳們的寶貝已經大班（即高班，K3）不是小班了，這種事情拜託自己教！

貼文引起熱議，不少網民認為家長有責任教導孩子，「本來就該自己教育孩子如何穿脫衣服，不然就自己請貼身保母跟著小孩一輩子」、「其實要提醒孩子自己冷熱要懂得跟老師說，也要自己懂得加外套或者穿脫」、「媽寶都是父母養成的」、「可是很多家長就是覺得老師是貼身保姆啊，什麼都要老師幫忙」

亦有網民建議，「親師溝通其實很重要，我覺得若老師有此想法可以建議家長回家時也要適當提醒小孩」、「老師是不用幫忙換，但可以提醒小朋友從外面玩進來，流汗要去換掉衣服，幼稚園而已，多關心一下」。

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責任編輯：王明芳