  • 20°C
香港時間 : 2024102日 (週二) 14:03
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 金手指 新手爸媽 叱咤樂壇流行榜2023 中一面試 萬千星輝頒獎典禮2023 名校專區 MIRROR 區區有好校 佘詩曼 新聞女王
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

怪獸家長｜K3孩子感冒家長投訴無幫換底衫　幼稚園老師嘆：我不是貼身保姆

兒童健康 12:01 2024/01/02

分享：

分享：

熱門 金手指 新手爸媽 叱咤樂壇流行榜2023 中一面試 萬千星輝頒獎典禮2023 名校專區 MIRROR 區區有好校 佘詩曼 新聞女王

K3孩子感冒家長投訴無幫換底衫，幼稚園老師嘆「我不是貼身保姆」。

小朋友的抵抗力較低，要注意保暖，對抗冬季的寒冷天氣。近日有幼稚園老師發文，表示收到家長投訴，指孩子放學回家後咳嗽、流鼻涕，抱怨老師未有注意到孩子流汗，沒即時為其更換內衣，導致感冒。該名老師對此大感無奈，直言「我只是幼教老師，不是貼身保姆」，認為家長同樣有責任教育孩子。

最新影片：

童學園
校長專訪丨創自家Phonics課程屹立逾50年　解開St. Catherine's幼稚園受熱捧之謎

有台灣幼稚園老師在Facebook群組「匿名公社」發文，指早前放工後收到6位家長的電話，抱怨孩子放學回家後咳嗽、流鼻涕，認為老師沒注意到孩子流汗，並沒有即使為他們更換內衣和加強保暖。

樓主表示，近日室內外溫差大，園長曾提出天氣太冷時暫停讓學生課後到戶外玩，結果遭到家長反對，故取消有關規定，但「現在又怪我們放任孩子到戶外玩，然後又不幫忙換衣服」。

樓主補充，指一班有24個學生，由一位老師帶領，兩班配有一位助教，但強調「不可能時時刻刻注意到每個寶貝的狀況」。樓主又感嘆，要是不讓孩子到室外玩，家長會覺得他們「過度保護」，但讓孩子到戶外玩導致流汗感冒，家長又會覺得是老師的問題。

幼教老師也是人不是神，平常忙教材還要幫孩子餵藥餵飯已經很忙了，請不要一有事情就打來質問，妳們的寶貝已經大班（即高班，K3）不是小班了，這種事情拜託自己教！

貼文引起熱議，不少網民認為家長有責任教導孩子，「本來就該自己教育孩子如何穿脫衣服，不然就自己請貼身保母跟著小孩一輩子」、「其實要提醒孩子自己冷熱要懂得跟老師說，也要自己懂得加外套或者穿脫」、「媽寶都是父母養成的」、「可是很多家長就是覺得老師是貼身保姆啊，什麼都要老師幫忙」

亦有網民建議，「親師溝通其實很重要，我覺得若老師有此想法可以建議家長回家時也要適當提醒小孩」、「老師是不用幫忙換，但可以提醒小朋友從外面玩進來，流汗要去換掉衣服，幼稚園而已，多關心一下」。

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

責任編輯：王明芳

相關文章

怪獸家長｜10歲男童讀書壓力過大「發羊吊」　住院期間母病床上抽查乘數表
07:56 2024/01/01
怪獸家長｜10歲男童讀書壓力過大「發羊吊」　住院期間母病床上抽查乘數表
無理家長｜老師通知要接走發高燒學生　家長發爛拒絕：又不是大病
09:00 2023/12/30
無理家長｜老師通知要接走發高燒學生　家長發爛拒絕：又不是大病
小一派位︱小一統一派位選校　九龍區152間官津小學全年測考次數大公開
13:01 2023/12/29
小一派位︱小一統一派位選校　九龍區152間官津小學全年測考次數大公開

你可能感興趣

怪獸家長｜10歲男童讀書壓力過大「發羊吊」　住院期間母病床上抽查乘數表
07:56 2024/01/01
怪獸家長｜10歲男童讀書壓力過大「發羊吊」　住院期間母病床上抽查乘數表
無理家長｜老師通知要接走發高燒學生　家長發爛拒絕：又不是大病
09:00 2023/12/30
無理家長｜老師通知要接走發高燒學生　家長發爛拒絕：又不是大病
小一派位︱小一統一派位選校　九龍區152間官津小學全年測考次數大公開
13:01 2023/12/29
小一派位︱小一統一派位選校　九龍區152間官津小學全年測考次數大公開
兒童健康 爸媽心聲 怪獸家長 網絡熱話 感冒 台灣

最高瀏覽

飲食優惠丨甘味處鎌倉首度登陸香港　期間限定蕨餅半價低至$29
飲食優惠丨甘味處鎌倉首度登陸香港　期間限定蕨餅半價低至$29