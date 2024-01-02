烏龍父母︱老夫婦請全家16人遊迪士尼樂園　豪花8萬誤買Disney+禮券夠睇70年

▲ 老夫婦請全家16人遊迪士尼樂園，豪花8萬誤買Disney+禮券夠睇70年。（迪士尼樂園官網圖片）

長輩精心為家人計劃遊玩，卻變成煩惱找上門。美國一個16人的大家庭打算到迪士尼樂園遊玩，當中年近八旬的一對外祖父母為給家人驚喜，自掏腰包1萬美元（約港幣7.8萬元）購買迪士尼禮券，卻發現大擺烏龍，買錯串流影視平台「Disney+」的禮券，金額足夠觀看70年，幾經周旋後終獲迪士尼樂園，換回同樣價值的樂園禮品卡。

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一對來自美國伊利諾州的78歲外祖父母，早於2020年已計劃全家16人到迪士尼樂園暢玩一番，但因疫情延至最近才實行。為了享有折扣節省開支，他們早前購買1萬美元的迪士尼禮券，以兌換門票和預約餐廳，惟在網上兌換時卻發現擺了大烏龍，竟然買錯串流影視平台的「Disney+」禮券，頓時成了全家的噩夢。

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他們41歲的女兒安迪（Andie Coston）在TikTok發布影片求助，並展示逾兩寸高的一疊Disney+禮券，笑言「這堆禮券足夠觀看迪士尼影片70年」。她表示，父母對此事感到十分煩惱及沮喪，其他家人亦擔心迪士尼之旅要告吹。

安迪的影片吸引逾200萬人次瀏覽，並收到近8000條留言，不少人向她建議解決辦法，亦有人質疑事件是否捏造。她坦言，事件千真萬確，由於卡號已經被拆開，無法直接退回禮券，「父母連Disney+是什麼都未搞清楚，我何解要造謠生事」。

其後她發布另一段影片指，事件已得到圓滿解決，她說，迪士尼樂園得悉後，主動提出讓「將價值1萬美元的Disney+禮券，換成同價值的迪士尼樂園禮品卡」。

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不少網民看到事件後認為，當地迪士尼樂園做法恰當，「迪士尼今次肯高調幫佢地換，是好好的公關宣傳」、「宣傳有法」。

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責任編輯︰王明芳