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【六合彩】新年金多寶明日攪珠　頭獎$8,000萬即睇幸運攻略

社會 11:17 2024/01/02

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熱門 金手指 新手爸媽 叱咤樂壇流行榜2023 中一面試 萬千星輝頒獎典禮2023 名校專區 MIRROR 區區有好校 佘詩曼 新聞女王

六合彩新年金多寶2024年1月3日攪珠。（資料圖片）

六合彩新年金多寶明日（3日）晚上9時30分攪珠，頭獎基金預料達8,000萬元。

翻查過去30期攪珠趨勢，紅波攪出機會較大，高達37%，其中紅波「8」、「34」更分別攪出8次屬於大熱門。至於綠波「32」及「49」也攪出8次。

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可是綠波「21」及「22」仍然屬於大盲門，過去30多期也未曾攪出過。

六合彩下期頭獎高達8,000萬元。（資料圖片）

近期金多寶頭獎於投注站賣出

對上一次2023年12月19日攪出的六合彩8,300萬頭獎金多寶，有2人瓜分頭獎，一人中全注，一人中半注。兩位幸運兒都是直接行入投注站買飛，不是用電話或app投注。

全注贏頭獎的幸運兒，馬會表示，投注一注6個號碼運財獎券，十元一注，於荃灣沙咀道投注站賣出。

六合彩另外半注幸運兒，自選5膽拖6個號碼獎券，於石峽尾偉智街投注站買彩票。

自選5膽拖6腳，即是以半注$5方式買6注，共投注$30，就贏走逾3,000萬元彩金，換算賠率達100萬倍。

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責任編輯：吳卓峰

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