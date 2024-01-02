叱咤樂壇流行榜2023丨 尹光「食白果」坐足全程表現專業　晒與張敬軒合照夠風度

▲ 尹光好專業

年度樂壇盛事《2023年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》將於昨晚（1月1日）舉行，各個獎項塵埃落定，當中一直備受外界關注的「我最喜愛的男歌手」獎項，除MIRROR的姜濤和盧瀚霆（Anson Lo） 、張敬軒以及今年首度入圍的尹光人氣急升加入戰團競逐，終由張敬軒相隔10年再度奪得「我最喜愛的男歌手」獎。

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叱咤2023丨坐足全程超敬業

入行72年的尹光即使坐足4個鐘兼失落獎項，惟全程表現專業，一直保持微笑及拍手支持恭喜各得獎者。

而且，當陳蕾奪得「我最喜愛的女歌手」獎，她在上台時先把外套脫下，坐在她旁的尹光立即幫她收拾其外套，難怪獲網民大讚他十分貼心。

雖然最終失落獎項，事後尹光在社交網甫出與軒仔的合照，並留言：「今晚好高興 多謝有幸出席呢個盛事 非常出色👍🏼👍🏼恭喜哂軒公🎉 實至名歸#一人一票送軒公上台 #不過你無跳呀🤣#大家都要好好休息保重身體 #身體健康最緊要」，果然夠風度！

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叱咤2023丨70年代入行

去年備受網民推崇的尹光，因為AI尹光的影片在YouTube瘋傳，他早在70年代已經入行，一直以通俗粵語歌深入民心，去年11月更登上紅館舉行《Wan.K 宇宙巡邏演唱會》，展示在現今網絡及新世代世界。

其實他不是首次登上紅館，1991年已首度踏上這個歌手的表演聖地。

他受訪時坦言多來都有人再邀他上紅館，但覺得壓力太大。「因為紅館舞台較大，要記好多走位和機關，試過有次行錯位，幾乎跌落台，而且又要考慮票房，如賣得差會影響聲譽，所以一直沒再開，但今年突然有個『AI尹光』熱潮，主辦方提議再做，我便說好啦，自己可以多唱年青人的歌，也有新鮮感。」

▲ 尹光

叱咤2023丨一生歌唱事業

尹光在70年代起，唱出小市民百態和諷刺時弊，被視為次文化的表表者，其實尹光並非在香港土生土長，他本在越南出世，小時候家境富裕，在7歲起便唱大戲，唱到成文武生。

可是後來越戰爆發，於是在1970年正式移居香港，繼續歌唱事業，早期跟隨潮流唱國語歌，卻自稱不受歡迎，後來才轉唱通俗歌曲。

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叱咤2023丨歌曲題材被批

在1973年，尹光已經與鍾叮噹合作，翌年推出首張唱片《十四座》，之後陸續推出過多首經典歌《荷里活大酒店》、《雪姑七友》及《你阿媽大減價》，90年代還曾為《歡樂今宵》唱淨化版首本名曲。

2002年，尹光憑一首具Techno風格的饒舌歌曲《少理阿爸》紅遍全港的士高場所。

因歌曲的市井題材，電台和電視台很少會播，尹光也常受抨擊。「好多人話我的歌教壞人，其實我從未唱過粗口，最多只是踩界，以前我被指未夠班，未上過電視台唱歌，但也沒所謂，你們不播，我便自己登台唱，一樣受到歡迎，一年出到三張碟，都十分好賣。」

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