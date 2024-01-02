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日本能登7.6級地震｜新潟縣核電廠　溢出含放射性物質污水　拆解輻射對人體短期+長期危害

都市病 12:11 2024/01/02

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日本石川縣能登半島於元旦日（1日）發生7.6級地震，當局一度發出海嘯警報，石川、新潟、福井、富山及岐阜5縣錄得災情。於石川縣，有兩間核電廠發生含放射性冷卻水溢出事件，其中一間核電廠的溢出量由0.4至600公升不等，當局正檢查附近一帶輻射水平。

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兩核電廠冷卻水地震溢出

據《讀賣新聞》報道，東京電力於昨日（1日）表示，設於新潟縣的柏崎刈羽核電廠的2、3、6及7號機的反應爐建築物屋頂燃料池，因地震晃動關係而有經使用的核燃料冷卻水溢出，但建築物本身並無損毀，亦未發現有冷卻水溢出建築物以外，初步判斷未對外界產生影響。

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4個機組溢出的冷卻水分別約10、0.46、600及4公升。報道指冷卻水內有放射性物質，放射性程度仍在檢查當中。翻查資料，柏崎刈羽核電廠共有7個核子反應爐，號稱全球最大核電廠，惟核電廠於1985年啟用後經歷多次停用，最近一次是東日本311大地震後全面停止運作，至上月27日始被原子能管制委員會解除運行禁令，相隔短短5天卻因另一次地震而引發意外事故。

另一方面，志賀核能發電廠同樣發生類似的冷卻水溢出事故。當局檢查事發地點附近的放射性水平，檢測站錄得數值並無異常，相信冷卻水溢出不會對外部造成影響。

民房倒塌火災四起 當局暫錄13死

日本石川縣昨日下午3時許發生最大震度7地震，當地氣象廳其後發佈大海嘯警報，持續約4小時。作為震央的石川縣能登地區周邊於9小時內相繼發生90次以上震度1以上地震，多地錄得樓房倒塌報告，火災導致石川縣輪島市內約200棟房屋完全燒毀，截至今日（2日）上午死亡人數達13人。

輻射恐致子女出現遺傳缺陷

對於輻射對人體的傷害，據本港天文台資料指，輻射對人體的作用是一個極其複雜的過程。人體從吸收輻射能量開始，到產生生物效應，乃至機體的損傷和死亡為止，涉及許多不同性質的變化。在輻射的作用下，人體內的生物大分子，如核酸、蛋白質等會被電離或激發。這些生物大分子的性質會因此而改變，細胞的功能及代謝亦遭到破壞。實驗證明，輻射可令DNA斷裂或阻礙分子複製。

在30年代初期，X射線和放射性核素曾應用於治療某些疾病。由於病人累積過高劑量，曾誘發白血病和肝癌、骨癌等惡性腫瘤。其後種種因輻射而誘發的疾病相繼發現，引起了人們對輻射危害的關注。

輻射對健康的影響視乎輻射的強度、接觸時間的長短及受影響身體細胞的種類而定。人體若突然受到大量輻照，即超過1希沃特，會引致急性輻射傷害，並產生短期症狀如作悶、嘔吐、極度疲倦和脫髮等現象。如所受輻射劑量達到10希沃特或以上而又缺乏適當治理，則會有生命危險。此外，輻射會增加患癌和子女出現遺傳缺陷的機會。

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