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歌王之路｜張敬軒曾為無讀大學感遺憾　從小每日練歌4小時：我不是天生靚聲

尖子教室 13:32 2024/01/02

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熱門 金手指 新手爸媽 叱咤樂壇流行榜2023 中一面試 萬千星輝頒獎典禮2023 名校專區 MIRROR 區區有好校 佘詩曼 新聞女王

張敬軒出道22年逐步登上歌王寶座，是全靠後天努力，自小每日花4小時練唱歌。

年度樂壇盛事《2023年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》圓滿結束，42歲軒公張敬軒相隔10年再奪「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手」，同時憑《隱形遊樂場》奪得「叱咤樂壇至尊歌曲大獎」。張敬軒出道22年獲公認唱功了得，原來他不是天生擁有一把靚聲，是靠從小苦練唱歌，才能踏上歌王之路。

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張敬軒昨晚（1月1日）撃敗大熱尹光、姜濤、Anson Lo（盧瀚霆）奪得「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手」，於廣州長大的他自言來港打拼23年，感謝香港市民和網民對他投下信心一票。

好多謝推我上呢個台嘅人，喺街站投畀我嘅香港市民同網民，尤其我啲粉絲，畀呢個肯定我，時代變遷，同我一齊入行嘅歌手一個一個咁少，有好多新面孔，惟有對呢行業世界有強烈嘅好奇心，先可以令我進步發展，作為廣州人喺香港打拼23年，由接納到相信我，係城市畀我嘅祝福同信任，新一年我會帶呢獎項報答呢個城市嘅人。

張敬軒昨晚奪得兩項大獎「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手」及「叱咤樂壇至尊歌曲大獎」。（陳慧安攝）

叱咤2023丨張敬軒獲頒音樂碩士

張敬軒於2001年出道，出過大量燴炙人口的歌曲，曾奪得香港樂壇多項認受性高的殊榮，實力早已獲得肯定。軒公更獲英國倫敦音樂學院頒發榮譽音樂碩士，以表揚其音樂成就，是第一個香港歌手獲得此殊榮。對一直因沒上過大學而感到遺憾的軒公，顯得特別有意義。

軒公曾接受TOPick訪問發表感受，稱獲頒此榮譽令他肩負起一個使命，便是讓年青人明白音樂根基的重要性，更表示自己最終夢想是成為一個全職的音樂學院學生，學習指揮，憑真材實料獲得一個博士或碩士學位。他自言鍾情學院派，因音樂是一門手藝，要有基本功。他出席學校講座時常說很羡慕大學生，希望有機會過校園生活。

當投身社會後，就會發現文化底蘊的重要，如果有機會，最好能認認真真去讀一個學位。

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叱咤2023丨軒公每日練唱開聲

軒公又謙稱，自己並非天生擁有一把靚聲，要靠後天不停練習。軒公的爺爺係京劇樂師，父親亦懂古典樂，因此他在音樂環境下長大，從小便接受歌唱訓練及學習彈琴、小提琴、聲樂及作曲等。他每天一起床便練習開聲，每日唱足4小時擴闊音域。他由中學時只能唱出一個8度，變唱多兩個8度。

自己不是天生靚聲，需要透過練習，來為聲音『化妝』，小時候早上一起床便要練開聲，有段時間為擴闊音域，每日練唱4小時，唱張學友、張宇、陳曉東的歌，入行後也找唱歌老師上堂。

張敬軒於2017年獲英國倫敦音樂學院頒發榮譽音樂碩士。（IG圖片）

叱咤2023丨軒公再獲頒商管博士

同年，張敬軒獲頒「法國北歐大學榮譽商管博士」，大學創辦人兼校長更特意由法國飛到香港親自頒授學位證書，古巨基亦曾被該大學頒發榮譽商管博士。軒公就著「商管博士」的頭銜解釋，原來是張父的主意，因當年張父希望他選擇一條踏實的路，所以軒公讀完中學之後，修讀過與銀行業、會計及工商管理的相關學科。

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叱咤2023丨帶$3,000來港發展

不過，他沒有放棄音樂夢想，所以他在中學時期趁暑假在廣州市內酒吧唱歌，3晚約賺60至80元人民幣零用錢。後來他在廣州錄音室做技師，並自資出碟獲賞識簽約，2002年來香港發展，當時身上只帶著3,000元。其後他推出了多首大熱作品，成為當今炙手可熱的男歌手。

雖然軒公已名成利就，但他從未忘記當錄音師的根源，他曾在廣州投資錄音室，來港後接手經營自80年代已相當知名的錄音室Avon，他希望在電腦世代，大家仍會留意專業的重要性，並希望錄音室再成為音樂工業的重要工序。現時錄音室定期跟學校合作，讓學生來參觀，也會聘請年青人做實習生，或贊助本地樂隊來錄音，令新一代有機會接觸專業音樂製作。

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責任編輯：林綺玲

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