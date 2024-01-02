叱咤樂壇流行榜2023丨MC張天賦解釋攞獎冇黑面　陳蕾只求每次拿可唱歌的獎

▲ 「豹哥」陳蕾與MC張天賦同屬華納旗下歌手。（陳慧安 攝）

年度樂壇盛事《2023年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》各獎項已塵埃落定，當中「豹哥」陳蕾奪叱咤樂壇我最喜愛的女歌手外，並奪叱咤樂壇女歌手金獎、叱咤樂壇唱作人銀獎，以及憑《伸縮自如的愛》獲專業推介第三位成為今屆大贏家。

而同騷華納旗下的MC張天賦，獲叱咤樂壇男歌手銀獎，以及憑《世一》獲專業推介第八位。

叱咤樂壇流行榜2023丨一文盡睇叱咤2023完整得獎名單 張敬軒陳蕾成大贏家

▲ （陳慧安 攝）

叱咤2023丨豹哥已感滿足

二人在叱咤頒獎禮後齊接受訪問，陳蕾表示最開心取得唱作人獎項，說︰「創作人這個身份對我來說很重要，可能是我成為歌手一個很重要的肯定和價值。幻想過如果我真的有機會拿到金獎之後要唱歌，要想如何唱好一首歌，因為亢奮心情會影響。」

同時，豹哥稱現在已很滿足，並坦言只求每次拿到可以唱到歌的歌曲獎。

▲ （陳慧安 攝）

叱咤2023丨MC張天賦解釋冇黑面

而MC張天賦稱陳蕾應會請全公司所有人食飯，更謂Dear Jane要請食中午、陳蕾要請食晚餐，自己就請食甜品。

另外，被指在取專業推介第八位獎項時黑面，MC張天賦解釋︰「我真的超級緊張，當初我沒有預計到《世一》會攞獎，當時坐在台下發現每個人的座位都有一包喉糖，自己不停食，就算在台上時，喉糖仍未吞下，但自己努力咬碎。」

他當下因為太突然沒想到上台前吐出來，稱如果細心聽會聽到咬喉糖的聲音。

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記者：陳淑霖