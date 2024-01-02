  • 20°C
香港時間 : 2024102日 (週二) 14:03
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 金手指 新手爸媽 叱咤樂壇流行榜2023 中一面試 萬千星輝頒獎典禮2023 名校專區 MIRROR 區區有好校 佘詩曼 新聞女王
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

叱咤樂壇流行榜2023丨MC張天賦解釋攞獎冇黑面　陳蕾只求每次拿可唱歌的獎

娛樂 12:13 2024/01/02

分享：

分享：

熱門 金手指 新手爸媽 叱咤樂壇流行榜2023 中一面試 萬千星輝頒獎典禮2023 名校專區 MIRROR 區區有好校 佘詩曼 新聞女王

「豹哥」陳蕾與MC張天賦同屬華納旗下歌手。（陳慧安 攝）

年度樂壇盛事《2023年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》各獎項已塵埃落定，當中「豹哥」陳蕾奪叱咤樂壇我最喜愛的女歌手外，並奪叱咤樂壇女歌手金獎、叱咤樂壇唱作人銀獎，以及憑《伸縮自如的愛》獲專業推介第三位成為今屆大贏家。

而同騷華納旗下的MC張天賦，獲叱咤樂壇男歌手銀獎，以及憑《世一》獲專業推介第八位。

叱咤樂壇流行榜2023丨一文盡睇叱咤2023完整得獎名單　張敬軒陳蕾成大贏家

（陳慧安 攝）

叱咤2023丨豹哥已感滿足

二人在叱咤頒獎禮後齊接受訪問，陳蕾表示最開心取得唱作人獎項，說︰「創作人這個身份對我來說很重要，可能是我成為歌手一個很重要的肯定和價值。幻想過如果我真的有機會拿到金獎之後要唱歌，要想如何唱好一首歌，因為亢奮心情會影響。」

同時，豹哥稱現在已很滿足，並坦言只求每次拿到可以唱到歌的歌曲獎。

（陳慧安 攝）

叱咤2023丨MC張天賦解釋冇黑面

而MC張天賦稱陳蕾應會請全公司所有人食飯，更謂Dear Jane要請食中午、陳蕾要請食晚餐，自己就請食甜品。

另外，被指在取專業推介第八位獎項時黑面，MC張天賦解釋︰「我真的超級緊張，當初我沒有預計到《世一》會攞獎，當時坐在台下發現每個人的座位都有一包喉糖，自己不停食，就算在台上時，喉糖仍未吞下，但自己努力咬碎。」

他當下因為太突然沒想到上台前吐出來，稱如果細心聽會聽到咬喉糖的聲音。

最新影片推介：余香凝姜大衛專訪

TOPick柴犬追星
白日之下丨余香凝從記者一角謹記堅持善良　姜大衛「神來之筆」造就難忘一幕

記者：陳淑霖

相關文章

叱咤樂壇流行榜2023丨張敬軒奪「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手」　軒公：衷心多謝香港
23:39 2024/01/01
叱咤樂壇流行榜2023丨張敬軒奪「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手」　軒公：衷心多謝香港
叱咤樂壇流行榜2023丨陳蕾首奪「叱咤樂壇我最喜愛的女歌手」　豹哥由廣州到香港追夢成歌后
23:17 2024/01/01
叱咤樂壇流行榜2023丨陳蕾首奪「叱咤樂壇我最喜愛的女歌手」　豹哥由廣州到香港追夢成歌后
叱咤樂壇流行榜2023丨邱彥筒生力軍女歌手金獎　Marf：放下心頭大石
21:47 2024/01/01
叱咤樂壇流行榜2023丨邱彥筒生力軍女歌手金獎　Marf：放下心頭大石
叱咤樂壇流行榜2023丨魏浚笙奪生力軍男歌手金獎　Jeffrey多謝女友：會送她一個擁抱
22:04 2024/01/01
叱咤樂壇流行榜2023丨魏浚笙奪生力軍男歌手金獎　Jeffrey多謝女友：會送她一個擁抱
叱咤樂壇流行榜2023丨炎明熹直言叱咤獲獎感神奇　Gigi解釋衣著較新城頒獎禮保守原因
22:21 2024/01/01
叱咤樂壇流行榜2023丨炎明熹直言叱咤獲獎感神奇　Gigi解釋衣著較新城頒獎禮保守原因
叱咤樂壇流行榜2023丨林家謙明白聲線未必是家庭觀眾最喜歡　笑談歌債數目：一隻手指數得晒
今日 03:35
叱咤樂壇流行榜2023丨林家謙明白聲線未必是家庭觀眾最喜歡　笑談歌債數目：一隻手指數得晒

你可能感興趣

叱咤樂壇流行榜2023丨張敬軒奪「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手」　軒公：衷心多謝香港
23:39 2024/01/01
叱咤樂壇流行榜2023丨張敬軒奪「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手」　軒公：衷心多謝香港
叱咤樂壇流行榜2023丨陳蕾首奪「叱咤樂壇我最喜愛的女歌手」　豹哥由廣州到香港追夢成歌后
23:17 2024/01/01
叱咤樂壇流行榜2023丨陳蕾首奪「叱咤樂壇我最喜愛的女歌手」　豹哥由廣州到香港追夢成歌后
叱咤樂壇流行榜2023丨邱彥筒生力軍女歌手金獎　Marf：放下心頭大石
21:47 2024/01/01
叱咤樂壇流行榜2023丨邱彥筒生力軍女歌手金獎　Marf：放下心頭大石
陳蕾 張天賦 叱咤樂壇流行榜 歌手 頒獎禮

最高瀏覽

飲食優惠丨甘味處鎌倉首度登陸香港　期間限定蕨餅半價低至$29
飲食優惠丨甘味處鎌倉首度登陸香港　期間限定蕨餅半價低至$29