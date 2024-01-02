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輪候公屋｜女大學畢業生棄高薪職位　排公屋6年未上樓嘆失前途：來生不做香港人

家事百科 15:20 2024/01/02

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剛畢業的女大學生為免影響一家四口輪候公屋的入息限額，被迫放棄前途，直言：「來生不做香港人」。

獲派公屋是不少港人的期望，但面對高薪工作和輪候公屋的兩難局面會有甚麼選擇？一名女大學生剛畢業，慨嘆自己為免影響一家四口輪候公屋的條件，被迫放棄前途，令她大嘆「來生不做香港人」。

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事主在Facebook群組「公屋討論區」發文，表示自己很無奈。她先交代自己家境不算好，一家四口仍輪候公屋，6年仍未獲編配，直言：「好想快啲有錢自己搬出去」。

其後她表示自己剛大學畢業準備投身社會，而且順利找到一份薪酬不俗的工作，無奈的是考慮到家人正輪候公屋，自己的入息將會超過入息限額。她指以前求職都會特意找一些現金領薪的工作，事主考慮到將來擇業若在「大公司」工作，就不可以要求現金領薪。「無奈佢哋係我嘅屋企人，我都知冇可能為咗我嘅前途，浪費埋等咗6年有間屋嘅機會。」事主面對兩難局面，慨嘆「來生不做香港人」。

有網民建議事主選擇除名，不過事主回應：家人不會答應除名，「佢哋亦會再講等多陣先，反正都等咗咁耐」。因為家人希望以4人家庭申請博派「4至5人單位」，因此家人不會讓她除名。網民認為事主為公屋而毀了自己的前途感到可惜，亦有網民建議事主可以要求公司減薪幾年，待家人上樓後再調整。更多網友留言點擊以下圖片：

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責任編輯：王明芳

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