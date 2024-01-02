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猝死事件｜葵涌貨櫃碼頭龍門架　六旬工人昏迷送院不治　女親屬：我唔可以冇咗佢｜附6大猝死高危因素

都市病 12:27 2024/01/02

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葵涌4號貨櫃碼頭一名六旬工人，今早（2日）在離地約20米高的龍門架工作期間，被發現在控制室昏迷。消防員接接報到場把事主送院後，最終證實不治。有女親屬在醫院等候期間表現憂心，一度哭稱：「我好驚呀！我唔可以冇咗佢呀。」

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消防出動高空拯救專隊

消防處今早7時50分接報，一名年約60歲的工人在上址離地約20米高的龍門架控制室昏迷。消防於是出動高空拯救專隊到場拯救，最終花費約45分鐘成功救出事主，把他送至瑪嘉烈醫院，可惜延至早上9時11分不治，警方目前正調查事件。

事主的兩名親友事後在醫院等候消息期間，女親友一度哭稱：「我好驚呀！我唔可以冇咗佢呀。」據悉，事主家住石蔭東邨，每日工作12小時、需輪更，每工作5天休息，日薪約1000元，在有關公司工作約10年。

6大過勞症狀

當工作繁重令身體超出負荷，隨時會引致過勞而死，工作過勞更有可能誘發心臟病。本港心臟科專科醫生李麗芬曾指出，有研究發現過於勞累會間接誘發心臟肌肉病變，增加猝死風險，年輕人更是高危一族。休息不足、長時間集中精力工作應酬，都有機會誘發「過勞死」，有研究顯示夜班工作的人士，比一般人心臟病發的風險高出20%至30%。而且，她稱過勞亦會引起其他慢性疾病，包括久坐的關節勞損、工作壓力過大，刺激胃酸增多，引起各種腸胃病及精神病等。

精神科專科醫生陳仲謀曾接受訪問時提到，過勞不是單指工作，有時候人際關係都是其中一個原因。雖然沒有指標指出多少工作時數就等於過勞，陳醫生指如長時間工作後出現以下症狀，就要小心：

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大部分猝死個案與心臟病有關

本港心臟科專科醫生高耀鈞接受訪問時表示，大部分猝死個案與心臟病有關，多數猝死原因是急性心肌梗塞。病發時，一般以5分鐘內為「黃金急救時間」，當心臟停頓時間越長，死亡率會越高。當中，有6大高危因素恐增猝死風險：

  • 冠心病
  • 患高血壓、高血脂、高血糖
  • 吸煙
  • 患心肌病
  • 心律不正
  • 家族有心臟病史

身邊人盡量把握發病首5分鐘急救

對於心臟病的猝死風險，心臟科專科醫生曾振峯亦曾接受訪問指，心臟病屬於醫學上一種統稱，泛指心臟血管疾病，例如心率問題、心瓣問題等，通通都被歸納為心臟病；惟坊間大眾提及心臟病，普遍會認為等同「冠心病」。

假如患上冠心病，患者心口中間位置會出現「被重物壓住」的鈍痛感，有時痛楚甚至會蔓延至下巴、膊頭及背部。曾醫生指出，有部分患者雖然未必會感到心口痛。多數心臟病患者猝死成因，大部分是由心室顫動（Ventricular Fibrillation）所引起，通常是指心臟血管因突然閉塞，導致心臟缺血、出現混亂訊號，令心臟跳動變得不正常、血液無法正常輸送到達其他器官及大腦，從而引發突然昏厥的情況。

如患者出現類似情況時，身邊人應儘量把握「黃金急救時間」、即發病首5分鐘時間，於現場即時進行心肺復復甦，以維持患者血液循環、減低腦部缺氧風；假如病人經過長時間急救，仍未能順利復甦，情況則會變得非常危險，而患者腦部恢復之前功能的機會亦會逐漸減小。

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