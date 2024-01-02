【香港網球公開賽】黃澤林昨首度登場男雙出局　今晚男單硬撼世界排名27意國新星

▲ 香港首席球員黃澤林（中國香港網球總會提供）

「中銀香港網球公開賽2024」主賽圈賽事正進行得如火如荼，即日起至1月7日於維園網球場上演，是本港相隔21年，再次舉辦ATP男子職業網球賽。

最新影片：

昨（1日）元旦賽事，首度參加ATP巡迴賽的香港首席球員黃澤林，晚上9時半夥拍比利時的貝格斯（Zizou Bergs）在網球主場壓軸出賽，越級挑戰兩位俄羅斯球手盧比利夫（Andrey Rublev）及卡真洛夫（Karen Khachanov），惜直落兩盤以6：2、6：4落敗。

▼ 點擊圖片放大 +2

黃澤林賽後表示，非常感謝家人、朋友和球迷們在這麼晚的情況下都在現場支持他，形容昨晚是一個很特別的晚上，很高興也很興奮參加這場比賽。又指對手是世界頂級的兩位球手，是次比賽令他體驗到頂級球賽的滋味，從中獲益良多，為他明天的單打比賽做好準備。

今晚（1月2日），黃澤林將在網球主場迎戰世界排名第27位的意大利新星姆錫迪 （Lorenzo Musetti），上演他的第一場單打比賽。

內地網球新星爆冷擊敗世界排名前列選手

昨日稍早時間，中國內地網球新星商竣程在差不多三小時的馬拉松首戰中擊敗了塞爾維亞選手迪亞利（Laslo Djere），取得了職業生涯中最大的一場勝利。他將與荷蘭選手雲迪桑普（Botic van de Zandschulp）進行次圈賽事。

▼ 點擊圖片放大

商竣程爆冷在首圈以2：1（6：7、6：3、7：6）擊敗世界排名第33位的迪亞利後表示，說到對手的世界排名及贏波後的感受，都是他職業網球生涯迄今為止贏得最好的一場比賽。

從2023年經歷一些難捱的時刻到今日2024年第一天的首場勝仗，我真的感到很開心，對未來亦感到很興奮。對手迪亞利位列世界排名33位，是我網球生涯贏取的勝仗中，世界排名最高的球手，希望今年會陸續有好的表現。

商竣程坦言再次在中國土地上比賽感到很開心，他表示：「在這裡打比賽很特別，今日看到很多球迷為我打氣，我的家人亦在這裡，這對我來說意義重大。」

焦點球手

香港排名第一的球手黃澤林（Coleman Wong）

中國球手商竣程（Jerry Shang）

2023年初於澳網擊敗「泥地王」拿度、美國球手麥當奴（Mackenzie McDonald）

世界排名第5位的俄羅斯球手盧比利夫（Andrey Rublev）

世界排名第15位的俄羅斯球手卡真洛夫（Karen Khachanov）

世界排名第16位的美國球手迪亞科爾（Frances Tiafoe）

2014年美國網球公開賽單打冠軍的克羅地亞球手施歷（Marin Cilic）

世界排名第27位的21 歲球手姆錫迪（Lorenzo Musetti），

19 歲人氣球手費爾斯（Arthur Fils）

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：陳麗娜