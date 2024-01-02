【升中派位】自行派位今起收表　報皇仁家長料移民潮下名校競爭大減

▲ 今早，約6至7位家長親身到位於銅鑼灣的傳統名校皇仁書院交表。（梁偉榮攝）

中一自行分配學位階段今日（2日）起接受申請，家長可透過電子平台或親身到校遞表。位於銅鑼灣的傳統名校皇仁書院，今早9時開始收表起計首1小時，已有約6、7名家長親身到場交表。其中有家長表示已申請英國國民（海外）護照（BNO）簽證，計劃安排兒子留港完成初中、學好中文，稍後再赴海外升讀高中；又稱移民潮下，身邊不少朋友已離港，並料名校競爭大減；排頭位家長則讚揚皇仁校風好、重視「兄弟情」 。

排頭位的家長陳先生從事金融、住在北角，早於8時便來到皇仁書院門外等候，為就讀同區聯繫學校、軒尼詩道官立小學（銅鑼灣）的兒子交表，認為親身到場「交紙本較為放心」。陳先生讚揚皇仁校風良好，並欣賞學校教學理念、全面性，重視「兄弟情」，相信可配合日後以群體為主的職場生活，有助從小培養相關精神；他又透露，曾參與學校開放日，被校內氛圍吸引，因此在自行收生階段只選定該校。

被問到會否移民或安排兒子到外國升學，陳先生表示，香港環境適合其家庭發展，故暫無意離開；至於兒子未來會否到海外升學，則需視乎兒子個人發展，「如果有條件、有能力，多接觸不同世界、地方是好事」。對於近日來港升學的內地生增加，會否擔心學額競爭情況加劇？陳先生表示，不太理會這些事情，「競爭多與少都是做好自己本份」。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

另一名到場交表、從事IT（資訊科技）行業的家長劉小姐表示已申請BNO簽證，但她希望兒子留港至少完成初中課程，打好中文基礎，以致「將來找工作都更容易」，再考慮安排他在高中階段赴海外升學。她亦提到，外國稅率高，留港工作薪酬較好，不過盼為兒子提供更多選擇，因此願意到海外發展。她又透露，在移民潮下，不少朋友已離港，認為名校學額競爭大減。

家長李小姐則認為皇仁校風純樸，故為兒子報讀該校。她亦透露，兒子就讀將軍澳區一小學，每月花上8,000至10,000元為他報讀興趣班，如游泳、冰上曲棍球等，以及各科補習班。她亦提到，會考慮同時為兒子報讀九龍區傳統名校，如喇沙書院及英華書院。另外，菲律賓裔港籍、從事建築行業近10年的家長Zacarias先生，今早與兒子一同到場遞表，其子現就讀灣仔區的李陞大坑學校。他表示，皇仁的位置離家很近、校風良好，故為兒子報讀該校。他亦透露，會一併向附近的聖公會鄧肇堅中學提交申請。

2024年度中學學位分配辦法（中一派位）自行分配學位階段，會於2024年1月2至16日接受申請，教育局連續第2年推出「中一派位電子平台」，家長可透過電子平台交表；局方亦繼續接受傳統紙本申請。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：梁凱婷