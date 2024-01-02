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叱咤樂壇流行榜2023丨軒公感謝尹光陪伴免獨鬥鏡仔　張敬軒奪喜愛男歌手獎謙稱未達標

娛樂 15:32 2024/01/02

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熱門 金手指 新手爸媽 叱咤樂壇流行榜2023 中一面試 萬千星輝頒獎典禮2023 名校專區 MIRROR 區區有好校 佘詩曼 新聞女王

張敬軒在叱咤頒獎典禮奪得「我最喜愛的男歌手」及「至尊歌曲大獎」。

軒公張敬軒在昨晚（1月1日）於叱咤頒獎典禮奪得「我最喜愛的男歌手」及「至尊歌曲大獎」。叱咤頒獎禮過後，軒公接受TOPick訪問，相隔10年再度奪得「我最喜愛的男歌手」獎，軒公坦言拿這獎項真的不易，一來MIRROR呼聲勁，二來鏡粉很落力拉票。

既然拉票見成效，軒公打算今年繼續落區，他嫌早前擺街站寫揮春的工具不夠精美，決定upgrade下「裝備」，笑言準備整一個專門拉票的「攞你命三千」，兼且轉用電子血壓計，惠澤社群。

叱咤樂壇流行榜2023丨張敬軒奪「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手」　軒公：衷心多謝香港

軒公跟光B合照。（越玲瓏攝）

叱咤樂壇流行榜2023丨一文盡睇叱咤2023完整得獎名單　張敬軒陳蕾成大贏家

叱咤2023丨軒公被阿Jan嚇親

說到尹光昨晚齋坐4粒鐘，軒公指尹光早已讓賽，「早前光哥致電給我，說投了我一票，有他在場氣氛好玩得多，若如往年由我一個對決MIRROR，我就要好審慎，今次有尹光哥哥陪我，覺得溝淡咗少許，風險少些。」

早年要對決MIRROR，問到是否不敢拉票？他說：「大家都知MIRROR粉絲很守護偶像，但亦有多歌迷留言給我，他們並非叛變，只是喜歡聽我嘅歌，有一份陪著他們成長的感情。」

昨晚，軒公被林海峰叫足三次，他笑言差點被嚇死：「他嗌了我個名兩次，已經嚇死我，到第三次林家謙都撞一撞我︰『係咪你？』」

問及有否擔心過最終落空，軒公說：「冇話唔玩得嘅，認識阿Jan多年，看他玩足這麼多年，我都心裡有數。 (有否擔心無獎？) 在商台提『張敬軒』名字的air time都花費不少，加上未試過見到『張敬軒』3隻字出現那麼多次，已經覺得好威。」

張敬軒成為大贏家。（越玲瓏攝）

叱咤樂壇流行榜2023丨 尹光「食白果」坐足全程表現專業　晒與張敬軒合照夠風度

叱咤2023丨鼓勵新一輩勇於面對負評

軒公直言對這獎項感到既陌生又熟識，他說：「十年前我在這裡第一次拿這個獎，這十年間發生了好多事，沒想過跟這個獎項距離變遙遠，一來潮流變化中，觀眾審美眼光亦改變，而我的粉絲年紀都變了。每個人條路都不同，某些人入行兩、三年就攞獎，但我條命是必需要耕耘。」

說到落區拉票這一招，林海峰也有問軒公是否公司建議，他說：「我說不是吧，是某日沖涼時想起不如拉下票，因為見fans好陰公，天寒地凍幫我拉票。今晚頒獎禮只是前菜，未到戲肉，一陣在外面跟他們再慶功。」

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問及是否「前浪推後浪」的成功例子，軒公說：「最重要自己是一個浪，我覺得是一種選擇，某時候運氣不好或時不與我，很容易便氣餒。」

軒公藉自身經歷希望鼓勵後輩，他說：「我都有亂諗野的時候，上連登看完留言都會不開心，我經常說這份工福禍相依，你要接受到掌聲和讚美或者獎項，你就要接受到人家批評。網上的人都特登DM過鬧我，我覺得睇吓囉，或者他們某些鬧得對呢？如果他們鬧中你，又可令你變更完善。」

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軒公自言未達標：要追到對得住個獎

軒公謂近十年間鍛鍊出好心態，因而相信今年拎「最喜愛男歌手」獎是其人生階段最佳時刻。不過他仍然保持清醒，軒公說：「究竟我是否全票去拎『最喜愛歌手』呢？今年有好多無入圍的歌手，他們的fans游離票。投我是敬老又好，鍚我又好，我都照單全收，視為祝福，我當自已現在未做到，而今年目標是追到對得住個獎。」

另外，軒公近年重拾寫歌的興趣，「或許人到中年，開始識得表達自己。所以《隱形遊樂場》跟《青春告別式》，是疫情時不開心時寫，疫情帶給我好多思考和壓抑，有痛苦就有音樂，有音樂就有獎項，所以我保持開心工作，但生活上保留一點痛的知覺。」

靠母親偏方開聲

此外軒公更憑歌曲《隱形遊樂場》奪至尊歌曲大獎，16年前他以《酷愛》一曲奪此獎，他感受良多說：「開心架，兜個大圈(再拎獎)，我覺得要堅持相信音樂，相信要有好的歌曲，亦要交給時勢。」

軒公謂聽聞《隱形遊樂場》於第53周再度上榜，今次對幫忙拉票的粉絲交代，他一度擔心會兩手空空。

早前患上甲型流感的軒仔，聲線難免受影響，他說：「醫生說未見過病人兩日內可以開番聲，第一日有兩聲咳，第二日就開始發冷，第三日就睡足全日，第四日又開騷，我覺得表現都80分。」

軒公續說全靠媽媽的偏方，他說：「放血囉，她在我3隻手指上拮3下，包括中指、母指和食指的穴位，隔廿分鐘後真的喉嚨不再痛，我覺得中國人醫術博大精心。」

記者：陳淑霖

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