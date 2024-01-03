夫妻相處︱老公為改名爭吵怒趕8個月孕妻出門　女方做出霸氣決定獲網民力撐

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誰比父母更有資格為BB改名？台灣一名29歲、已懷孕8個月的人妻，一直為未出生的女兒改名與丈夫爭吵，雙方均希望用各自已離世親人的名字作BB新名，惟大家多月來都未有共識，丈夫一怒之下竟將妻子趕出家門，人妻對此心灰已冷，決定生產當天不讓丈夫踏入產房，拒絕他見證女兒出生的一刻。

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這名人妻在網上討論區《Reddit》發文指，她和丈夫生活已8年，了解對方家族習慣在嬰兒出生前改好名字，再把名字繡在毯子上，讓嬰兒出生時包裹在毯子內，但他們一直為改名一事爭吵，「丈夫希望以他已故的祖母Beatrice為女兒命名，但我不喜歡」。

人妻表示，自己亦已想好為女兒改的名字，「希望用因心臟病離世的姐姐名字Jessica，但丈夫嫌棄和批評令我難受」。她說，丈夫的母親對此亦非常反感，「她問我是否希望孩子變醜陋，丈夫指我沒有權談論孩子名字，又責罵我自私，應該離開這個家」。 她十分憤怒並搬走，「我決定當我分娩時，不會告訴丈夫和他的家人」。

不少網民批評丈夫的行為低劣，同時支持人妻的決定，「渣男無分國界吧」、「小小事就咁，早走早著啦！」、「這個男人太自私，一言不合就趕老婆出門口，離晒譜」、「點解啲男人可以自以為事，以為自己係皇」，亦有人建議人妻將嬰兒的姓跟自己姓，「出世紙可以唔填爸爸名，直接跟阿媽姓」。

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責任編輯︰王明芳