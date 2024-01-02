叱咤樂壇流行榜2023丨Marco抱恙缺席隊友代領獎　Phoebus談P1X3L開騷：希望可搞到

▲ 葉振弘抱恙缺席，由吳啟洋（右）與歐鎮灝（左）代領「叱咤生力軍男歌手銅獎」。（陳慧安 攝）

P1X3L再次三缺一，葉振弘（Marco）因抱恙在身接連缺席新城頒獎禮以及昨晚（1月1 日）舉行的《2023年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》，兩位好兄弟吳啟洋（Phoebus）與歐鎮灝（George）代他上台領取「叱咤生力軍男歌手銅獎」。

Phoebus、George受訪時表示Marco缺席是他自己的遺憾與可惜，並指上台領獎後與對方Face-Time分享。

叱咤樂壇流行榜2023丨姜濤稱2023年心情比較複雜 Frankie認與圈外女友蜜運

▲ 吳啟洋（左）與歐鎮灝（右）代葉振弘領「叱咤生力軍男歌手銅獎」。（越玲瓏 攝）

叱咤2023丨Phoebus：Marco仔好叻仔

Phoebus透露Marco最近的行程是準備舞台劇、團歌、個人歌曲，感受到對方是辛苦的，故他奪獎是證明其努力沒有白費，並說：「恭喜你Marco仔，好叻仔」。

George笑指，會到Marco媽媽開設的烤魚店為Marco慶祝。

另外，問到Marco奪獎是否增加P1X3L在今年開騷的機會，George回應：「奪獎與開騷不是對等的，但我們真的有這個打算，並計劃當中。」Phoebus接著說：「希望係可以搞到嘅。」

記者：陳淑霖

最新影片推介：余香凝姜大衛專訪

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R