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黃氏一家丨黃心穎晒相回顧2023年　疑曝光家姐心美有新男友

娛樂 13:12 2024/01/02

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熱門 金手指 新手爸媽 叱咤樂壇流行榜2023 中一面試 萬千星輝頒獎典禮2023 名校專區 MIRROR 區區有好校 佘詩曼 新聞女王

黃心美有新男友？

在2023年黃心穎榮升人妻與RubberBand鼓手泥鯭（黎萬宏）結婚，不過同樣亦失去至親爸爸離世，令其一家傷痛欲絕。

心穎在社交網分享多張相片回顧，並留言：「Precious snaps of 2023.感謝所有遇到的人同事」當中包括她被父親牽進場的婚禮照，以及父母為她慶生的照片。

黃心穎剖白丨背負「小三」污名愧疚禍及家人　黃心穎哽咽憶亡父：他擔心我不能振作

心美有新男友？

當然還有心穎與老公泥鯭的結婚照及甜蜜外遊照片，但其中一張疑曝光家姐黃心美有新戀情，皆因同行5人模仿一旁的猴子圍起來取暖的照片，心穎與老公擁抱在一起，心美則不避嫌地翹着身旁男子，引起網民揣測對方可能是她的新男友。

之後心穎上載一張貼紙相，亦可見她與老公泥鯭糖黐豆般合照，而相中又有一位男子在心美身旁，不過跟模仿猴子取暖照中的男子並非同一人，難怪令網民討論兩位男子是否有一人是心美的新歡。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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