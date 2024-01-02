黃氏一家丨黃心穎晒相回顧2023年　疑曝光家姐心美有新男友

▲ 黃心美有新男友？

在2023年黃心穎榮升人妻與RubberBand鼓手泥鯭（黎萬宏）結婚，不過同樣亦失去至親爸爸離世，令其一家傷痛欲絕。

心穎在社交網分享多張相片回顧，並留言：「Precious snaps of 2023.感謝所有遇到的人同事」當中包括她被父親牽進場的婚禮照，以及父母為她慶生的照片。

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心美有新男友？

當然還有心穎與老公泥鯭的結婚照及甜蜜外遊照片，但其中一張疑曝光家姐黃心美有新戀情，皆因同行5人模仿一旁的猴子圍起來取暖的照片，心穎與老公擁抱在一起，心美則不避嫌地翹着身旁男子，引起網民揣測對方可能是她的新男友。

之後心穎上載一張貼紙相，亦可見她與老公泥鯭糖黐豆般合照，而相中又有一位男子在心美身旁，不過跟模仿猴子取暖照中的男子並非同一人，難怪令網民討論兩位男子是否有一人是心美的新歡。

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