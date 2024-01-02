【黎智英案】控方開案指黎智英為主腦　多次赴美尋求協助制裁中港

▲ 壹傳媒創辦人黎智英。（資料圖片）

壹傳媒創辦人黎智英涉違國安法案開審，黎及《蘋果日報》3間公司否認串謀刊印煽動刊物罪等罪。控方今（2日）於西九龍裁判法院開案陳詞指，黎在2019年6月社會動盪期間利用《蘋果日報》作為平台，串謀他人多次尋求外國勢力制裁中港，控方將依賴5名從犯證人的證供及通訊紀錄舉證黎是主腦。

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控方今於開案陳詞指，《蘋果日報》在港廣泛流通，作為創辦人的黎智英是香港民主運動支持者。在本港社會動盪期間，黎利用《蘋果日報》作為平台，串謀「重光團隊」（SWHK）尋求外國勢力對中央政府及香港特區政府作出制裁、封鎖或採取其他敵對行為。控方表示將依賴5名從犯證人的證供及通訊紀錄來舉證黎是主腦。

控方指，自2019年6月起，黎在多個場合尋求美國制裁中港，並赴美會見美國副總統，與多名參議員討論《逃犯條例》。控方指，美國制裁了42名中港官員，將邀專家證人講述有關影響。

被告黎智英（76歲）及《蘋果日報》3間公司，被控1項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪，以及1項串謀刊印煽動刊物罪；黎獨自被控1項串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全罪，及1項勾結外國或境外勢力危害國家安全罪。本案為高院案件及不設陪審團，由3名國安法指定法官杜麗冰、李素蘭及李運騰審理，移師西九龍裁判法院進行，預計聆訊需時80天，今踏入第4天聆訊。控方申請將黎獨自面對的勾結外國或境外勢力危害國家安全罪存檔法庭，已獲法官批准。

控方由副刑事檢控專員周天行和助理刑事檢控專員張卓勤等代表；黎智英由資深大律師彭耀鴻及大律師關文渭等代表，《蘋果日報》3間公司則由大律師王國豪代表。

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記者：梁錦麟、陳曉欣