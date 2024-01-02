能登地震︱日本石川縣7.6級地震破139年紀錄　災民網上稱妻遭活埋：救救我太太

▲ 日本石川縣能登半島，於1月1日發生黎克特制7.6級地震。

日本石川縣能登半島於1月1日發生黎克特制7.6級地震，為能登地區自1885年有史以來最大的一次地震，死亡人數已增至30人，另有數十人受傷。日本氣象廳提示，未來一周內或有可能再發生震度約7級的強震。地震發生後，眾多災民在社交媒體X（前身Twitter）求救，其中更有人請求大眾「救救我的妻子」。

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能登地區昨日（1日）下午4時10分發生7.6級地震後，直到當晚9時為止，該區至少發生了59次1級或以上地震，日本氣象廳昨召開緊急記者會，公布這次地震是自1885年有記錄以來，能登地區最大規模的一次地震，並指出未來一周內，特別是接下來2、3天，有可能發生震度7級左右的強震，呼籲民眾注意建築物坍塌及山泥傾瀉等可能性。

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地震造成房屋倒塌，有民眾被活埋，而社交媒體X上也有災民發文求救，並公開受困地址等資訊。而據《每日新聞》報道，一名災民在X上表示妻子遭活埋，請求外界幫忙，並隨文附上輪島市的一個地址。而發帖者在半小時後再發文，指太太的腳被卡住，請求盡快救她。直到傍晚時分，有網民後續發帖指該對夫妻已獲救。

而除了該對夫妻外，亦有位於石川縣七尾市、珠洲市等的災民紛紛在X上發文求救，有人表示自己的祖母獨自受困在倒塌的民房中，希望請求附近的人能助祖母脫險；也有人指自己正受困中，無法移動，希望向外界尋求援助，引來不少熱心網民回應，幫忙報警或表示會前來援助。

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責任編輯：王明芳