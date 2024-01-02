改名學問｜媽媽為女兒改名背後藏1特別意思　親友批重男輕女網民反讚好

▲ 媽媽為女兒改名背後藏1特別意思，親友批重男輕女網民反讚好。

常謂「不怕生壞命，最怕改壞名」，取名是一大學問。早前有一位內地媽媽於社交平台小紅書發文，表示為女兒改名為「張亦可」，寓意「對她一生不強求什麼，未來怎麼樣都可以」，不過卻被親友指名字有重男輕女的意思，於是向網民求助，是否需要重新為女兒改名。

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該名媽媽在「小紅書」發文，指早前誕下第二胎，是一名女嬰，由於大女名為「張心蕊」，因此最初為細女改名時，打算保留「張心」兩字。不過經多番思考後，最終決定為細女改名「張亦可」。

她解釋名字的寓意時表示，「想了好久，最後想想叫什麼都可以，對她一生不強求什麼，健健康康快快樂樂就可以，未來怎麼樣都可以」，故取名為「張亦可」。

不過，身邊親友卻誤以為名字的意思是「男孩女孩都可以」，認為有重男輕女之嫌。樓主遂發文詢問網民意見，是否需要為女兒重新改名。

帖文引起不少網民討論，不少人認為名字改得好，「搞不懂這個名字哪裡重男輕女」、「說實話我覺得這名字很好啊，一種風輕雲淡的感覺」、「這個名字很可愛啊」、「挺好的名字，挺有意境的」、「有的家長希望自己孩子沒有煩惱，過開心平凡的一生，我反而覺得挺好的」。

但亦有網民表示，與大女的名字「張心蕊」相比，「張亦可」這個名字顯得較隨便、不用心，「主要是兩個女孩子名字風格差異太大了吧」、「主要是擔心老二長大後她可能會覺得自己沒有老大重要，畢竟看起來對比老大就連名字都不上心的感覺」、「連起名字都這麼隨意，你根本就對她不上心啊」、「只能說中國語言博大精深，給孩子取名字要慎重再慎重了」。

全港10大最受歡迎中英文名

早前有網民於社交平台分享為子女改名的網站「NAMECHEF」，網站公布了香港今年最熱門的中、英文名排行榜。最受歡迎的男子中文名分別為「梓軒」、「宇軒」、「子謙」、「子朗」及「樂軒」，前5名中有3個都用上「軒」字，可見其大熱程度。

而女子組首5位排名是「凱晴」、「芷晴」、「曉晴」、「子晴」及「曉彤」，「晴」字佔了4個。第2名的「芷晴」，娛圈中有黃日華的女兒黃芷晴及六合彩女神李芷晴，而排第6名的「凱琳」，圈中代表人物亦有陳凱琳，全部都是靚女一族。

除了中文名字之外，最熱門的英文名字都有新排名，最大熱的男、女英文名是「Aiden」、「Lucas」、「Edan」、「Hailey」及「Charlotte」等。現在當紅的MIRROR成員呂爵安，英文名就是「Edan」，另外，不少星二代亦改了大熱的名字，如張栢芝的大兒子亦叫「Lucas」。

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責任編輯：王明芳