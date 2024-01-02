  • 20°C
香港時間 : 2024102日 (週二) 14:05
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 金手指 新手爸媽 叱咤樂壇流行榜2023 中一面試 萬千星輝頒獎典禮2023 名校專區 MIRROR 區區有好校 佘詩曼 新聞女王
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

改名學問｜媽媽為女兒改名背後藏1特別意思　親友批重男輕女網民反讚好

新手爸媽 13:39 2024/01/02

分享：

分享：

熱門 金手指 新手爸媽 叱咤樂壇流行榜2023 中一面試 萬千星輝頒獎典禮2023 名校專區 MIRROR 區區有好校 佘詩曼 新聞女王

媽媽為女兒改名背後藏1特別意思，親友批重男輕女網民反讚好。

常謂「不怕生壞命，最怕改壞名」，取名是一大學問。早前有一位內地媽媽於社交平台小紅書發文，表示為女兒改名為「張亦可」，寓意「對她一生不強求什麼，未來怎麼樣都可以」，不過卻被親友指名字有重男輕女的意思，於是向網民求助，是否需要重新為女兒改名。

最新影片：

童學園
校長專訪丨創自家Phonics課程屹立逾50年　解開St. Catherine's幼稚園受熱捧之謎

該名媽媽在「小紅書」發文，指早前誕下第二胎，是一名女嬰，由於大女名為「張心蕊」，因此最初為細女改名時，打算保留「張心」兩字。不過經多番思考後，最終決定為細女改名「張亦可」。

她解釋名字的寓意時表示，「想了好久，最後想想叫什麼都可以，對她一生不強求什麼，健健康康快快樂樂就可以，未來怎麼樣都可以」，故取名為「張亦可」。

不過，身邊親友卻誤以為名字的意思是「男孩女孩都可以」，認為有重男輕女之嫌。樓主遂發文詢問網民意見，是否需要為女兒重新改名。

帖文引起不少網民討論，不少人認為名字改得好，「搞不懂這個名字哪裡重男輕女」、「說實話我覺得這名字很好啊，一種風輕雲淡的感覺」、「這個名字很可愛啊」、「挺好的名字，挺有意境的」、「有的家長希望自己孩子沒有煩惱，過開心平凡的一生，我反而覺得挺好的」。

但亦有網民表示，與大女的名字「張心蕊」相比，「張亦可」這個名字顯得較隨便、不用心，「主要是兩個女孩子名字風格差異太大了吧」、「主要是擔心老二長大後她可能會覺得自己沒有老大重要，畢竟看起來對比老大就連名字都不上心的感覺」、「連起名字都這麼隨意，你根本就對她不上心啊」、「只能說中國語言博大精深，給孩子取名字要慎重再慎重了」。

全港10大最受歡迎中英文名

早前有網民於社交平台分享為子女改名的網站「NAMECHEF」，網站公布了香港今年最熱門的中、英文名排行榜。最受歡迎的男子中文名分別為「梓軒」、「宇軒」、「子謙」、「子朗」及「樂軒」，前5名中有3個都用上「軒」字，可見其大熱程度。

而女子組首5位排名是「凱晴」、「芷晴」、「曉晴」、「子晴」及「曉彤」，「晴」字佔了4個。第2名的「芷晴」，娛圈中有黃日華的女兒黃芷晴及六合彩女神李芷晴，而排第6名的「凱琳」，圈中代表人物亦有陳凱琳，全部都是靚女一族。

除了中文名字之外，最熱門的英文名字都有新排名，最大熱的男、女英文名是「Aiden」、「Lucas」、「Edan」、「Hailey」及「Charlotte」等。現在當紅的MIRROR成員呂爵安，英文名就是「Edan」，另外，不少星二代亦改了大熱的名字，如張栢芝的大兒子亦叫「Lucas」。

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

責任編輯：王明芳

相關文章

BB改名︱家長想幫仔女改英文名好聽不老土　專家揭2023年最受歡迎名字排行榜
17:06 2023/12/19
BB改名︱家長想幫仔女改英文名好聽不老土　專家揭2023年最受歡迎名字排行榜
BB改名丨新手媽媽為朱姓兒子改中英文名　網民擔心：大個肯定俾人笑
17:00 2023/12/12
BB改名丨新手媽媽為朱姓兒子改中英文名　網民擔心：大個肯定俾人笑
BB改名︱新手媽媽為姓「戈」兒改全名+乳名　網民激讚：忍不住鼓掌
11:56 2023/12/11
BB改名︱新手媽媽為姓「戈」兒改全名+乳名　網民激讚：忍不住鼓掌

你可能感興趣

BB改名︱家長想幫仔女改英文名好聽不老土　專家揭2023年最受歡迎名字排行榜
17:06 2023/12/19
BB改名︱家長想幫仔女改英文名好聽不老土　專家揭2023年最受歡迎名字排行榜
BB改名丨新手媽媽為朱姓兒子改中英文名　網民擔心：大個肯定俾人笑
17:00 2023/12/12
BB改名丨新手媽媽為朱姓兒子改中英文名　網民擔心：大個肯定俾人笑
BB改名︱新手媽媽為姓「戈」兒改全名+乳名　網民激讚：忍不住鼓掌
11:56 2023/12/11
BB改名︱新手媽媽為姓「戈」兒改全名+乳名　網民激讚：忍不住鼓掌
爸媽心聲 網絡熱話 小紅書

最高瀏覽

飲食優惠丨甘味處鎌倉首度登陸香港　期間限定蕨餅半價低至$29
飲食優惠丨甘味處鎌倉首度登陸香港　期間限定蕨餅半價低至$29