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【內地旅客滯留】陳國基：將從3方面加強統籌　包括與內地商討延長鐵路口岸開放時間

社會 16:40 2024/01/02

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維港除夕煙花匯演後，跨境交通及口岸出現通宵大擠塞，大批旅客滯留跨境直通巴站及港鐵站。政府今日（1月2日）會晤旅遊、運輸業界，商討延長假日通關安排。政務司司長陳國基聯同文化體育及旅遊局局長楊潤雄、保安局局長鄧炳強和運輸及物流局局長林世雄會後，下午4時30分召開記者會交代。 

陳國基表示，政府將來舉辦大型活動，會從3方面加強統籌，包括會由其主持並事先召開高層的大型活動過關交通安排統籌會議，以加強統籌協調各部門及業界，提早作出部署，確保旅客過關交通安排暢順；第二會與內地積極商討不同方案，以更有效疏導短時間內從香港返回內地的旅客，包括延長鐵路口岸開放時間，以及相應加強兩地鐵路服務，因集體運輸系統是最有效疏導旅客的交通工具，同時也會與內地商討增加24小時通關口岸數目；第三則會研究優化交通安排，方便跨境巴士流轉。

陳國基表示，跨年煙花匯演當日，運輸署已留意到南下旅客較以往多，中午時已經要求直通巴營辦商加強服務，而活動後有大批旅客短時間內希望返回內地，惟凌晨後只有落馬洲及黃崗口岸維持客檢服務，雖相關部門已即時作出疏導人流車流安排，包括加派人手、檢查通道和人手、加開車道，以及加派跨境巴士，但出境旅客數量很多，過境私家車數量同樣很多，導致關口擠塞，車龍一度伸延新田公路，跨境巴士無法立即完成北行路線班次再返回市區，旅客因此要更長時間在市區裡等候。

鄧炳強表示，煙花匯演後在凌晨0時至6時有2.6萬人經落馬洲口岸返回內地，數字為上月週末的5倍，為應付有關流量，當局已經在其他管制站抽調人手，並開放口岸全部23條自動通道及8條人手通道，指雖然人數多但仍非常有秩序，最長排隊過關時間不超過30分鐘。

另外，同一時段亦有1,570架車輛過關，其中9成是私家車，數量也為上月週末流量的3倍，在凌晨1時至4時的高峰期，便有1200架車輛過關，佔整體流量8成。當局已全部開放8個車輛檢查站，並將原本3個檢查貨車的檢查車站抽调來檢查客車，但由於車輛數量太多，超出原本負荷，形容塞車難避免，車龍甚至塞至新田公路，會在特別日子與內地商討，將例如有鐵路或可通車的的口岸延長服務時間。

林世雄表示，運輸署除夕當日下午已要求直通巴及黃巴營辦商加強凌晨服務，包括加密班次以及在站頭安排職員維持秩序，提到跨境巴士通宵班次一般為15-60分鐘一班，而元旦凌晨太子線服務已經增至10分鐘一班，黃巴則2分半便有1班。不過大量車輛同一時段前往口岸，導致交通非常擠塞，平日跨境直巴2小時可以完成來回車程，但當日最長需要4小時，大量黃巴及直巴均未能順利流轉以接載乘客。他指，已經著手研究如何優化深夜交通安排，包括在舉行相關活動的日子和內地商討延長鐵路口岸，並配合鐵路服務，更有效疏導人流，同時商討為延長服務的口岸提供合適的公共運輸交通安排，另會研究如何加快跨境巴士的流轉，如探討在口岸前路段，安排行車線跨境巴士巴士使用的可行性。

陳國基認為，是次情況較為特殊，形容經一事長一智，日後若有大型活動到很也才結束，會預有部分人會選擇即日返回內地，並改善有關安排，但其不同意即日往返客增加，代表香港失去吸引，指當日旅客數字創今年單日新高，有關數字已反映香港有很大吸引力，且是次事件也反映跨年匯演很成功。

另外，據不少內地遊客在社交平分享，當日新深路亦出現嚴重擠塞，不少人索性在禁區內下車，徒步至落馬洲管制站。鄧炳強稱，做法並不理想，但在特別情況下會容許，並以公路發生大型交通意外為例，指市民也會自行下車走出公路。

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記者：黃小冰

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