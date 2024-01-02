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旁觀者丨吳珮如難忘生日拍自殺戲　無悔棄高薪入行平時節衣縮食

娛樂 14:27 2024/01/02

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熱門 金手指 新手爸媽 叱咤樂壇流行榜2023 中一面試 萬千星輝頒獎典禮2023 名校專區 MIRROR 區區有好校 佘詩曼 新聞女王

吳珮如參演《旁觀者》。

TVB新劇《旁觀者》在昨晚（1月1日）首播，第一集開出其中一個個案「耐人尋味櫃中藏屍」內，吳珮如飾演的Carol與丈夫譚偉文（黃嘉樂飾）離婚後生無可戀，但為顧全面子只能對人歡笑，看似燦爛的人生其實零知己，最終Carol因意外被困櫃子選擇放棄掙扎自殺，結局令人唏噓。

Carol個案特別之處，是女警姚自如（阿魚，王敏奕飾）調查期間因運用自身的高敏特質，能對Carol臨死前的處境感同身受，為凸顯阿魚的代入，鏡頭交叉剪接吳珮如與王敏奕穿著同一服飾、以同一情緒做同一件事。

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《旁觀者》姚自如調查期間運用自身的高敏特質，代入Caro感受。

演出好玩又難度高

敏奕及珮如受訪時，異口同聲指相關場口好玩又難度高。王敏奕說：「拍攝過程的確唔容易，對演員甚至導演嘅挑戰都好大，但真係非常好玩！通常都係個案主角先做一次，然後再到我重演，咁樣製作上的確會花好多時間，但大家睇回放時都覺得好過癮，因為喺電視好少見到呢種拍攝手法。」

珮如表示：「今次角色都幾大挑戰，演繹自殺嘅角色都係我做演員嘅Bucket list之一；我仲記得拍自殺場口當日係我生日，所以更加難忘。呢個角色難度在於首先要諗好多唔開心嘅嘢令自己進入狀態，而為咗配合角色抑鬱嘅特質，拍嗰陣我盡量都食得好少，拍攝當日更加係咩都冇食淨係飲水，希望睇落清減啲憔悴啲。」

她亦指，與敏奕合作很開心和合拍：「我同佢每一take之後都會鑽研返個Playback，睇吓點樣可以做得更加同步同好睇，我哋落咗唔少心機喺啲detail位度，希望觀眾會睇到。」

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自小醉心演戲

其實，吳珮如在加拿大多倫多大學經濟學系畢業，但由於她自小便醉心演戲，完成大學也只是為圓滿家人的心願，因此完成學位後便為自己追夢。

她於2014年參加第27期無綫電視藝員訓練班，同期同學有阮浩棕、焦浩軒、張彥博等，畢業行順利成章當TVB藝人。

吳珮如主持《六合彩》。

為追夢生活節儉

吳珮如一直當《六合彩》主持，至於演劇一直多以演閒角為主，雖然如此，偶爾也有搶鏡演出，比如在《福爾摩斯奶》演沙煲妹、《陀槍師姐2021》演恐怖情人Fanny等。

吳珮如曾受訪表示沒因對白戲分少而不認真，反而未有後悔放棄高學歷入場卷找份好工過下半生，因為她相信走每一條路都會有所得著，不論好與壞都應該感恩。

吳珮如在《陀槍師姐2021》演恐怖情人Fanny。

另外因當藝人人工不高，卻沒想過轉工找一份薪酬較好的工作，她過去接受訪問稱，因為當藝人是她自小志願，所以繼續行落去。

不過也因此平時生活要盡量節儉，吳珮如稱：「我食純素，一日三餐都自己準備，生果、蔬菜、豆類穀類不是很貴。」此外，平時也少買新衫：「而且開工有戲服。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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