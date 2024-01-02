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網絡熱話︱男童整跌1.7萬元Iron Man模型　模型店事後1舉動獲大讚暖心

家事百科 18:51 2024/01/02

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印尼一名男童意外觸碰價值約17,662港元的鐵甲奇俠（Iron Man）模型倒地粉碎，店家1舉動網民大讚暖心。

香港曾出現男童挨跌「天線得得B」模型事件，事件引起大量網民熱議，涉事玩具店亦惹來連串公關災難。近日在印尼亦發生類似事件，一名男童在商場動漫模型店闖禍，整跌價值3千500萬印尼盾（約1.7萬港元）的鐵甲奇俠（Iron Man）模型，男童父母提出賠償之際，店家1舉動獲網民大讚暖心。

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綜合星洲日報及馬來西亞媒體，事發在印尼日惹市的一間動漫模型店。一名男童手多多觸碰店內的鐵甲奇俠模型，結果導致模型掉落在地，隨即支離破碎，碎片散落一地。在網上流傳的片段可見，店員忙於清理現場，只見整個模型的身軀及四肢分開。

事實上，店家已在展示台上放置「禁止觸摸模型」的告示，但仍沒法阻止意外發生。事發後男童嚇得大哭，男童父母上前安慰，「沒關系，我們賠償就好了」。

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有人把事發後的影片上載社交媒體Ｘ，引起網民熱議，不少動漫模型收藏家直言心碎，「這個模型真的很珍貴，價格也和高，如此模型沒了，錢也飛了，看了都心疼」。同時亦有網民質疑男童父母是否有能力賠償，「這模型根本就不便宜，或許在知道價格後，真的會把他們給嚇了一大跳」。

隨後店家針對賠償事宜在留言區表示，並沒有向這家人索賠，並會自行承擔損失，不再追究，結果引來不少網民大讚店家的舉動暖心。更多網友留言點擊以下圖片：

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責任編輯：王明芳

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