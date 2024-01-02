藝人台灣遊｜張啟樂追尋宜蘭隱世美食　住民宿歎泰雅族風味餐【內附地址】

▲ 張啟樂在「笑ㄟ咖啡」與進口窯烤合照。

記得多年前在義大利那不勒斯海邊餐廳，曾經品嘗過道地的Neapolitan pizza美味，除了味蕾的滿足外，還有拿坡里灣的地中海海景浪漫，多年來腦海總是迴盪着年輕時的浪漫饗宴記憶。這次和藝人張啟樂一起探索位於宜蘭南方澳內埤情人灣沙灘附近的笑ㄟCafe，只為了尋找那懷念的Neapolitan pizza…….之後還到訪了多個文青熱點！

我們沿着海岸小路經過歌手張震嶽母校南安國民中學之後，不遠處就是這家『笑ㄟCafe』，在雨中我忽然停下了腳步對着張啟樂說︰「這棟建築物以前是海防部隊的軍營哨所，他回了我一句︰『那應該很牢固，颱風來時應該沒問題…』。」

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走進大門旁廚房，那台義大利進口的窯烤設備已經吸引我的眼球目光，這就是Neapolitan pizza窯烤爐具了，只要pizza送進窯烤內10秒，這美味即可出爐。

無敵海景

若要想品嘗是否道地的Neapolitan pizza，就先點義式主流pizza菜品，兩個大男人糾結思考後，我們點了四騎士Pizza、義式臘腸pizza、松露蘑菇pizza，另外再點一份具有特色的在地食材的櫻桃鴨鴨賞pizza，外加一份創意小點辣味起司雞。

在口味種類繁多的pizza中，首先要品嘗麵餅的碳香與麵皮的勁道，再加起司奶醇香入口後，起司在口腔裏嚼動的絲滑口感，就能嘗出是否道地的Neapolitan pizza。很幸運，今天讓我感覺置身處在Neapolitan，濃郁的松露蘑菇pizza入口後昇華感與滿足感降臨，可惜戶外下着雨，若有陽光普照海風吹拂大口品嘗這pizza，絕對是有置身在Neapolitan海邊的感受。

笑ㄟCafe

地址︰宜蘭縣蘇澳鎮學府路105巷31之6號

平均單品餐價︰新台幣250-500元（約港元63-125港元）

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農家古厝

聽宜蘭友人提到，在冬山鄉茶園裏古厝裏有幾位年輕人開設了一間品茶店，但店不像店，像去了農家古厝坐客似的，幾位宜蘭年輕人給茶店取名『花間茶語』，理念呢？幾位年輕說了一句︰「栽好茶，做好茶，泡好茶，拉近人與人的距離。」

宜蘭濕冷雨天裏和好友啟樂兄又來到冬山鄉中山休閒農業區探路，這中山休閒農業區對港人而言是來宜蘭尋好茶的旅遊景點之一，張啟樂更是熟門熟路似的指引我們方向。

大雨中進到店裏，為我們沏好了熱騰的好茶，也溫暖了旅人的心坎，我們專業的「model」啟樂又趕緊換上他的唐裝短袖，準備親自手作製茶工序，從採青、委凋、浪青、發酵、殺青、揉捻、焙火…等手作工序，觀察他認真的學習態度，大概是希望能多一份技藝在手，有朝一日成為製茶達人吧。

花間茶語

地址︰冬山鄉中山邨路8巷26號

電話︰+886 975233758

（品茶製茶體驗課程請電話諮詢）

▲ 張啟樂在「花間茶語」沏茶品茶。

皮具製作

魯凱族文化特色圖騰西班牙的文學作品主角唐吉訶德的堅持信念與挑戰想像力的自由，在現今蘇澳小鎮裏也有這樣雷同的人物。

皮革工藝設計師柯淑英，族名「巫斯樂本」來自台東卑南鄉達魯瑪克，母親熱愛十字繡，留下了許多珍貴的作品，以及具有魯凱族文化特色的圖騰。在母親過世之後，傳承重要文化資產的老人家也逐漸凋零，這些帶着故事、信仰、生活哲學與價值觀的工藝品，也因為與年輕人的生活方式漸行漸遠而不受重視，藉由現代微行科技保留傳遞圖騰符號永續記錄文化圖像。

近幾年柯淑英創作以魯凱族文化為元素外，並選擇環保綠色材質植鞣皮革為主，選用進口義大利、日本製綠色環保四方雕刻皮，從天然植物中提煉的鞣劑進行的鞣製程序，會把動物生皮放入單寧酸液（單寧酸植物）的鞣劑中多次浸炮製成而成，不含重金屬或其他有害的物質，適合親膚接觸的皮革。

玩皮工坊

地址︰宜蘭縣蘇澳鎮中正路33號

電話︰ +886 910145233

手作體驗課費用（60分鐘至1.5小時）︰識別證（新台幣500/港元125）；中釦包（新台幣800/港元200）；鑰匙零錢包（新台幣900/e港元225）

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圓夢的天空之城

你我的內心深處都有一座宮崎駿的「天空之城」。想圓夢嗎？在宜蘭就有你夢想中的天空之城「赫蒂法莊園」，在陰雨綿綿的冬天進入這佔地達6,000坪的複合式莊園，就能一眼看見這閃亮的天空城堡裝置藝術，這裏已成為旅人手機打卡拍照點。

此複合式莊園結合綠植花草生態園並結合生技的主題園區，以「天然、文創、綠能、歐風」為核心、融入「植萃生技輕旅、身心靈調養、療癒綠農、醫養園區」作為4大概念主題，赫蒂法莊園還有不同手作體驗課程讓旅人能親手製作簡易的沐浴用品和身體乳液等，拍照累了還能享受最美好的午後咖啡茶點。

赫蒂法莊園

地址︰宜蘭縣五結鄉五濱路一段40號

開放時間︰9am-6pn （最後入園時間5︰30pm）

票價︰成人新台幣200元/50港元

▲ 「亞爸的山」由泰雅族原住民經營，民宿園區十分多樣，包括木屋、碎石營地及露營小屋等等。

原住民宿

到台灣旅遊，可有想過去當地部落體驗一下？在宜蘭縣大同鄉山區上，有一間民宿名為「亞爸的山」，由台灣原住民泰雅族經營，這裏雲霧環繞，遠眺群山縱谷，氣候無雲時，更是最佳觀星地點。

除景色優美，這裏還能品嘗到民宿主人的泰雅風味餐，食材包括部落原住民圈養的土雞和山裏採摘的高麗菜，並以特有的刺蔥和馬告香料等作調味，這獨特的美味，外面肯定吃不到。

迎接我們的主人，是五官立體帥氣的泰雅族潘大哥與潘大嫂，以及豎立在大廳裏的藝人潘君侖海報架，在潘大哥的介紹後才知道他是潘君侖的父親，原來長得帥是因為基因遺傳！潘大嫂又讓我們體驗自製高麗菜泡菜，示範每一個步驟，這對於生活在城市的港人而言，確實是難得的經驗。

▲ 民宿主人是泰雅族的潘大哥與潘大嫂，他們都熱情好客。

亞爸的山民宿

電話︰0976-385026

地址︰267012 宜蘭縣大同鄉南山村泰雅路七段363-1號

記者：Jack Chou