網絡熱話︱黃大仙公屋防煙門常傳開關聲　房屋主任教住戶咁裝CCTV發現驚人真相

▲ 有黃大仙樂富邨居民指近日多了陌生人出入。

年近歲晚要小心門戶。有黃大仙樂富邨的居民在網上發文，指近日經常聽到屋外的防煙門開關聲不斷，向房屋署查詢後，署方指可於鐵閘內安裝閉路電視（CCTV），結果住戶發現有陌生男子經常在單位外張望，提醒街坊要提高警覺，多留意門口有否被留下記號。

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該名樂富邨居民在Facebook群組「公屋討論區」發帖指，指近日發現屋外多了陌生人出入，經常聽到防煙門開開閂閂，及後向房屋署主任查詢，可否自行裝閉路電視，對方回覆「只要裝鐵閘內就可以，不要伸出閘外」，於是樓主將閉路電視鏡頭綁在鐵閘上，終於找出真相。

樓主表示，翻查閉路電視片段後發現，「成日有2個男人，會走去我門口同其他單位周圍望，唔知想搵乜嘢咁」。他續說，樂富邨每座大廈均有類似情況，因此才發帖呼籲街坊，「年近歲晚，大家真係要小心」。

網民：留意門口有無踩線記號

帖文引起網民熱議，有街坊透露亦遇過同類事情，「試過3點拍我家門，但開門無人，過一會我即刻望落樓下，有個男人望住我家」、「朋友影到有人走嚟試開鐵閘」。

有網民提醒應多留意門口，有否被人留下記號，「曾經有幾位獨居人士門口，俾人貼咗好細粒的貼紙作記號」，亦指不要依賴大廈保安，「樓下班保安員現在無王管，無掩雞籠任人自出自入唔使登記，開工時間只顧買餸煮飯玩手機」。

神秘「踩線」符號解碼法

過往有不少網民發現單位外出現疑似賊人「踩線」符號，早前ＷhatsApp曾瘋傳有關符號的解碼方法，該兩個符號可分別解讀為「－－」即早上晚上均無人在單位內」，以「－＋」則代表早上無人，晚上有人。

▲ 網傳踩線意思。（網上圖片）

雖然該則WhatsApp寫明乃警方提醒大眾的信息，但TOPick曾翻查資料，暫未找到警方有關的告示，因此解讀內容未經核實，只供參考。

除了本港出現疑似賊人「踩線」的符號外，其實內地近年也曾發生多宗入屋盜竊事件，同樣有各種不同的「踩線」符號率涉在內，《人民網》曾解構內地的踩線符號意思：

▲ （網上圖片）

到底賊人是如何踩線的？以下綜合賊人踩線手法：

1. 以傳單看線索

有賊人會觀察單位的廣告傳單，若門縫的傳單過多，代表戶主有一至兩天沒有清理，從而判斷戶主一家外出。

2. 以藉口試探

亦有賊人或會以查煤氣錶等籍口拍門，或打電話試探。他們或會在電話中裝作打錯，以得知此戶有沒有人在。

2016年時，葵聯邨、馬鞍山、香港仔石排灣邨多個屋苑亦層出現「神秘符號」，當時有葵聯邨居民表示，有可疑人在走廊徘徊，上前質問來意，可疑人只道：「搵單位囉！」

3. 小心防盜鎖

要提防賊人，當然要有堅固的防盜鎖。不過即使有鎖家門也不等於一定安全，2011年網絡亦曾傳出「錫紙開鎖法」。

消委會15年曾調查市面上的19款電子鎖，開鎖方式主要分為密碼、感應卡、指紋及鎖匙4種，價格由1,280至5,260元。當中有13款附有「防恐慌設計」，即使門上了鎖，室內的人只需按下門柄便可解鎖，但只有兩款Yale的電子鎖另設安全按鈕。消委會指，設計有機會被賊人利用，如將一張膠卡套入門縫，膠卡上剪有一個洞來套住門柄，「只要一扯，便可開門」。

消委會建議，安裝此類鎖的用戶可在大門四邊加裝防火及隔煙門條、自動門底。

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責任編輯︰王明芳