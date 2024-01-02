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【企圖性侵】偕剛認識女子酒店房手機充電圖性侵　商人否認企圖強姦開審

社會 14:57 2024/01/02

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（資料圖片）

半退休的已婚商人於2022年8月疫情期間從美國入境香港，等候快速測試期間認識同由美國返港女子。3天後兩人相約見面，從事醫療工作的女子問及開拓內地巿場事宜，期間女子表示手機沒有電，應商人要求到酒店房間充電，其間遭強吻及企圖性侵，女子稱報警後對方才停止，商人稱「大家都係玩下」，涉案商人同日於酒店大堂被捕，今（2日）於高等法院否認企圖強姦及非禮罪，案件開審。

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被告韋德恩（現年54歲），報稱商人，為內地人被控1項企圖強姦及非禮罪，控罪指被告於2022年8月18日，在旺角香港希爾敦花園酒店一房間內企圖強姦及非禮X。

控方開案詞指，被告與X互不認識，案發前3天兩人經機場入境，由於當時正值疫情期間，入境人士須完全核酸測試後方可入境。兩人於等候區期間認識，及後X等候的士時再遇上被告，因兩人均前往上環，被告遂建議X一同乘的士。其間被告向X表示曾居於美國，已婚及育有子女，現時半退休做生意。X則稱從美國來港，從事醫療工作，問及被告如何與內地人打交道及如何開拓巿場，兩人並交換了微信帳戶，被告建議日後可相約見面。

被告最終相約於案發日午膳，X期間問及被告如何開拓內地巿場，被告稱曾任記者，著X可拍短片及寫文章宣傳。X其後表示手機沒有電，擬回酒店充電，被告建議可到其所住酒店房間，X遂隨被告到案發酒店房間。

控方指由於X使用充電線後手機仍無法充電，X擬離開時，被告突然將X按在床上，作出一連串性侵行為，包括強吻X身體等，X曾表達不願意及正值月事，被告企圖性侵X不成功後稱「我們玩別的」，被告遂以手非禮X下體，X表示報警後，被告稱「我尊重你」後便停止。

控方指X離開前向被告表示「沒想過你是這樣的人」，被告則稱「真的沒意思，大家都是玩下」，又稱兩人均在美國居住良久，這不是正常嘛。X到酒店大堂後致電，被告不久亦到大堂及與X交談，酒店職員報警後，警方到場拘捕被告，並於酒店房撿走染血床單等證物。法醫檢驗後於X胸前及衣物均發現很大可能屬被告的DNA。

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記者：林育慧

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