成為孩子的最強後盾！做個精明爸媽為寶寶嚴選臍帶血庫 

常言「養兒一百歲,長憂九十九」,爸媽最關注的就是孩子的成長健康。考慮到孩子未來的健康保障,除了提供吃好、睡好的生活環境,儲存臍帶血更如同買下一份保險,只因臍帶血含有大量血幹細胞,有如骨髓一樣可移植到人體治療多種血液和免疫系統相關疾病,包括白血病、淋巴腫瘤、地中海貧血病等等。

然而,儲存臍帶血的機會僅有一次,就在嬰兒出生後剪斷臍帶時進行收集,繼而運送及儲存至臍帶血庫作永久保存,直至有需要時提取使用。因此,臍帶血庫的選擇尤關重要,必須確保血幹細胞儲放得宜、質素持穩。



臍帶血的重要



臍帶血有多珍貴?根據已發表的研究顯示,每217人中,便有1人在70歲前需要幹細胞進行移植¹,全球至今已有超過4萬名病人進行過臍帶血幹細胞移植²。過去10年間,臍帶血於再生醫學的研究數量更急劇增加,全球有超過100項針對幹細胞的臨床研究正在進行,以應用於治療神經系統疾病、自身免疫系統疾病和器官修復等。

隨着臍帶血儲存的普及,不少現代爸媽也為嬰孩的出生及健康加添此項保障。收集臍帶血對孕婦和嬰兒並無風險,也不會影響分娩過程,惟臍帶血的儲存直接影響其質素,因此爸媽在選擇臍帶血庫時應多加注意及考量,嚴選具政府監管、經驗豐富及資訊透明度高的臍帶血庫。



注意潛在風險個案 慎選安全臍帶血庫



剛過去的2023年11月,新加坡便有臍帶血庫被揭發臍帶血儲存不善³,部分臍帶血的儲存缸溫度高過零下150°C的可接受限度,其中2,150個臍帶血已被證實損壞而不能復原或使用,受影響樣本保守估計約20,000個,因而被當地政府衛生部(MOH)勒令停業六個月,禁止採集、檢測、處理及儲存任何新的臍帶血及人體組織。

事故發生後,公司並未有披露事故。新加坡衛生部不排除採取進一步的執法行動,包括罰款或起訴,而過萬名受影響客戶亦有理由採取法律行動及提告。除了新加坡衛生部,美國血液與生物治療促進協會(Association for the Advancement of Blood & Biotherapies,AABB)及細胞治療認證協會(Foundation for the Accreditation of Cellular Therapy,FACT)亦對該公司展開調查,後者亦已無限期吊銷涉事公司的認證。不幸地,涉事臍帶血庫在香港也有經營兩間臍帶血庫。

上述例子顯示,臍帶血庫即使獲得多項國際認證也未必全然安全具保障,提醒爸媽為孩子選擇臍帶血庫時,應首選受政府嚴格監管的公司,並詳細了解當中的品質管理、檢驗及儲存技術等資訊,以保障自身及孩子的健康未來。

其中受英國衛生部人體組織管理局(Human Tissue Authority, HTA)嚴格定期監管的英國首間私人臍帶血庫寶諾(Smart Cells),擁有超過20多年處理和儲存臍帶幹細胞的經驗,以及在英國擁有最多的移植臍帶血個案,現為世界三大及歐洲最大臍帶血庫FamiCord集團成員,儲存超過850,000份臍帶幹細胞樣本,是歐洲唯一擁有牌照進行臍帶組織移植的臍帶血庫,全球成功移植案例超過6,500宗。

集團業務遍佈德國、瑞士、波蘭、英國、西班牙、葡萄牙、意大利等超過30個國家。寶諾自2004年於香港成立辦事處,為香港和亞洲其他地方提供服務,所有臍帶血和臍帶組織在孩子出生收集後,會運送到英國倫敦的總部及實驗室妥善儲存,並嚴格監控臍帶血的收集、測試、處理、儲存、運送以及進出口,為世界各地的爸媽帶來信心保證,成為孩子健康的最強後盾。

