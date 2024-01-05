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成為孩子的最強後盾！做個精明爸媽為寶寶嚴選臍帶血庫 

特約 15:30 2024/01/05

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熱門 柳俊江 日本地震 萬千星輝頒獎典禮2023 新手爸媽 高才通 中一面試 名校專區 MIRROR 區區有好校 佘詩曼

常言「養兒一百歲，長憂九十九」，爸媽最關注的就是孩子的成長健康。考慮到孩子未來的健康保障，除了提供吃好、睡好的生活環境，儲存臍帶血更如同買下一份保險，只因臍帶血含有大量血幹細胞，有如骨髓一樣可移植到人體治療多種血液和免疫系統相關疾病，包括白血病、淋巴腫瘤、地中海貧血病等等。

然而，儲存臍帶血的機會僅有一次，就在嬰兒出生後剪斷臍帶時進行收集，繼而運送及儲存至臍帶血庫作永久保存，直至有需要時提取使用。因此，臍帶血庫的選擇尤關重要，必須確保血幹細胞儲放得宜、質素持穩。

臍帶血的重要 

臍帶血有多珍貴？根據已發表的研究顯示，每217人中，便有1人在70歲前需要幹細胞進行移植¹，全球至今已有超過4萬名病人進行過臍帶血幹細胞移植²。過去10年間，臍帶血於再生醫學的研究數量更急劇增加，全球有超過100項針對幹細胞的臨床研究正在進行，以應用於治療神經系統疾病、自身免疫系統疾病和器官修復等。

隨着臍帶血儲存的普及，不少現代爸媽也為嬰孩的出生及健康加添此項保障。收集臍帶血對孕婦和嬰兒並無風險，也不會影響分娩過程，惟臍帶血的儲存直接影響其質素，因此爸媽在選擇臍帶血庫時應多加注意及考量，嚴選具政府監管、經驗豐富及資訊透明度高的臍帶血庫。

注意潛在風險個案 慎選安全臍帶血庫

剛過去的2023年11月，新加坡便有臍帶血庫被揭發臍帶血儲存不善³，部分臍帶血的儲存缸溫度高過零下150°C的可接受限度，其中2,150個臍帶血已被證實損壞而不能復原或使用，受影響樣本保守估計約20,000個，因而被當地政府衛生部（MOH）勒令停業六個月，禁止採集、檢測、處理及儲存任何新的臍帶血及人體組織。

事故發生後，公司並未有披露事故。新加坡衛生部不排除採取進一步的執法行動，包括罰款或起訴，而過萬名受影響客戶亦有理由採取法律行動及提告。除了新加坡衛生部，美國血液與生物治療促進協會（Association for the Advancement of Blood & Biotherapies，AABB）及細胞治療認證協會（Foundation for the Accreditation of Cellular Therapy，FACT）亦對該公司展開調查，後者亦已無限期吊銷涉事公司的認證。不幸地，涉事臍帶血庫在香港也有經營兩間臍帶血庫。

上述例子顯示，臍帶血庫即使獲得多項國際認證也未必全然安全具保障，提醒爸媽為孩子選擇臍帶血庫時，應首選受政府嚴格監管的公司，並詳細了解當中的品質管理、檢驗及儲存技術等資訊，以保障自身及孩子的健康未來。

其中受英國衛生部人體組織管理局（Human Tissue Authority, HTA）嚴格定期監管的英國首間私人臍帶血庫寶諾（Smart Cells），擁有超過20多年處理和儲存臍帶幹細胞的經驗，以及在英國擁有最多的移植臍帶血個案，現為世界三大及歐洲最大臍帶血庫FamiCord集團成員，儲存超過850,000份臍帶幹細胞樣本，是歐洲唯一擁有牌照進行臍帶組織移植的臍帶血庫，全球成功移植案例超過6,500宗。

集團業務遍佈德國、瑞士、波蘭、英國、西班牙、葡萄牙、意大利等超過30個國家。寶諾自2004年於香港成立辦事處，為香港和亞洲其他地方提供服務，所有臍帶血和臍帶組織在孩子出生收集後，會運送到英國倫敦的總部及實驗室妥善儲存，並嚴格監控臍帶血的收集、測試、處理、儲存、運送以及進出口，為世界各地的爸媽帶來信心保證，成為孩子健康的最強後盾。

1. Nietfeld JJ, Pasquini MC, Logan BR, et al. Lifetime probabilities of hematopoietic stem cell transplantation in the U.S. Biol Blood Marrow Transplant. 2008;14(3):316-322. Clinicaltrials.gov, Blood. 2011; 5; 117(18): 4773–4777

2. Ballen K. Update on umbilical cord blood transplantation. F1000Res. 2017;6:1556. doi: 10.12688/f1000research.11952.1.

3. Investigation of Cordlife Group Limited for suboptimal storge temperature for Cryopreserved cord blood: https://www.moh.gov.sg/news-highlights/details/investigation-of-cordlife-group-limited-for-suboptimal-storage-temperature-for-cryopreserved-cord-blood 

（特約）

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