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日本能登7.6級地震｜能登半島10醫院斷水斷電　道路損毀成「孤島」增至48死　逾3萬災民無家可歸

都市病 16:21 2024/01/02

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日本石川縣能登半島於元旦日（1日）發生7.6級地震，當局一度發出海嘯警報，縣內至少已有48人死亡。當中，能登半島有10間醫院因災情斷水斷電，而且因為道路坍方，令當地幾乎成為「孤島」，而新潟、福井、富山及岐阜等縣亦有錄得災情。

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道路損毀致醫院人力缺乏

綜合日媒報道，石川縣公布地震的死亡人數增至48人。當中，石川縣珠洲市昨日的地震震度達到6強，有珠洲市綜合醫院的醫生表示，地震傷者陸續送來醫院，但受到道路損壞影響，許多醫生無法趕來醫院支援，導致當前急症醫護人力大為不足，醫院在停電下也只能依靠備用電源進行治療。

昨日同樣測得震度6強的石川縣輪島市，稍早更發生嚴重火災。市立輪島醫院負責人指，目前有數名骨折和被墜落物砸傷頭部的病患相繼到院，但醫院因地震停電，得靠自主發電來提供醫療服務；而且由於空間不足，院方還將停車場設置成臨時急症室，以利收治患者。

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避難所擁擠不堪、物資短缺

截至今日（2日）上午8時，石川縣各地共336處避難所，總共已湧入逾3萬居民，當中一所容納人數上限為290人的小學避難所，卻有超過700人聚集在該處、不堪負荷。不過，避難所卻稱不上絕對安全、舒適，部分避難所因地震導致斷水、斷電，同時缺乏藥物及保暖用品，部分居民只能裹著毯子過夜。

此外，由於避難所內空間嚴重不足，居民湧入導致避難所擁擠不堪，居民甚至無法躺下，大多數人只能坐地休息。有災民受訪時無奈表示，避難所裡人很多，的確很擁擠，「雖說沒辦法很滿足的休息，但總比又暗又冷的家要好太多了」，也有人表示物資不足，「水不夠用」、「我想要藥物」。

由於連接石川縣的道路發生坍方、路面塌陷的狀況，有避難所與外界的交通被阻斷，災民們擠在避難所內，雖然因為停電沒開暖氣，但因為人實在太多、設施內相當悶熱，反而可以靠在一起取暖。國土交通省宣布，能登機場跑道上發現至少4、5處深約10厘米、長度10米以上的裂縫，緊急關閉至本月4日。

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專家：地下水上升或誘發地震

日本氣象廳警告，未來3日至一周內可能會有強烈餘震，呼籲民眾小心注意建築倒塌及地泥傾瀉風險。政府研究人員懷疑，由於地面抬升和震央移動方式，地下流體運動使該區地震不穩定。

東京工業大學地球行星科學系教授中島純一表示，地下水上升或會進入斷層使其容易滑動。研究人員對地震波的分析顯示，水正在20至30公里深處積聚，如上升到10至15公里左右，就可能引發地震。

東京大學地震研究所的加藤愛太郎表示，地震活動持續減少，但仍處於較高水平。他警告周一的地震中，流體或使斷層更容易滑動並導致更大破裂，需繼續密切關注情況。

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