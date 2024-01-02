【區議會】油尖旺擬推「尖咀夜繽紛」栢麗購物大道設夜光許願樹　沙田擬辦「沙田元宵樂繽紛」

▲ 油尖旺區議會早前舉行預備會議。(民政事務總署fb圖片)

各區議會將召開大會，將會成立「提振地區經濟專責工作小組」，及討論籌辦推動地區經濟發展活動及設置富地區特色的打卡地標建議。油尖旺民政事務處建議，在農曆新年前推出「尖咀夜繽紛」活動，在尖沙咀栢麗購物大道一帶，設大型座地霓虹效果燈牌等打卡點和夜光許願樹，有夜光龍及街頭音樂表演，附近商戶亦會派發消費券。沙田民政處建議， 聯同香港深圳社團總會，在2月24日和25日晚，沙田公園辦「沙田元宵樂繽紛」，設花燈和打卡布置、及傳統手工藝攤位，預算為500,000元。

油尖旺民政事務處向區議會提交文件建議，在農曆新年前推出暫名「尖咀夜繽紛」活動，燃亮尖沙咀栢麗購物大道一帶，除燈飾外，設大型座地霓虹效果燈牌等打卡點，應區議員在議會預備會議建議，會考慮也在該處設置夜光許願樹，讓大家掛上心意及祝福。活動方面，會有夜光龍及街頭音樂表演，附近商戶亦會派發消費券、賀年小食等禮品。

文件提到，油尖旺民政事務處建議，協助外國藝術家在情人節及元宵節前在區内特色街道擺放大型心形氣球裝置，吸引人到有關地方打卡；參考油尖旺地區青年社區建設委員會的建議，在 2 月上旬起，在尖沙咀栢麗購物大道、油麻地「榕樹頭公園」及旺角道行人天橋設 置具地區特色的大型座地霓虹效果燈牌，以「集卡」形式吸引市民 和遊客到訪油、尖、旺三個地方；在旅遊旺季期間在維港舉辦水上煙火匯演。

油尖旺區議員今日會在大會上就建議提出看法，再交「提振地區經濟專責工作小組」研究及跟進。

沙田民政處倡聯同深總辦「沙田元宵樂繽紛」 預算50萬

沙田民政處向區議會提交文件指，沙田民政處及香港深圳社團總會計劃配合城門河的節慶燈飾，於鄰近大型商場的沙田公園舉辦元宵晚會暫名「 沙田元宵樂繽 紛 」 。 晚會將於2月24日和25日一連兩個晚上舉行，設有花燈和打卡布置、舞蹈表演及傳統手工藝攤位，介紹慶祝元宵的習俗。沙田區內不同商場亦計劃於指定推廣期內推出餐飲及消費優惠， 於現場派發優惠券予活動參加者，有抽獎活動。

沙田民政處指，活動預算為港幣500,000元，將透過沙田民政處「社區參與計劃撥款 」推行 。

東區民政事務處向區議會提交文件建議，在2024 年「譚公誕」期間的週末黃昏時間，舉辦首次的「夜飛龍」表演（即夜光舞龍及舞獅表演），並聯繫筲箕灣東大街的商戶於「譚 公誕」期間推出一連串限定的飲食和消費優惠（包括晚市特別優惠），活動也會派發富有特色的譚公福餅和紀念品。每年農曆四月初八為 「譚公誕」，而筲箕灣譚公廟是本港現存最古老的譚公廟之一，每年東區都 有一系列的傳統「譚公誕」節慶活動。

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責任編輯：區綽彥