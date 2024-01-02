叱咤樂壇流行榜2023丨杜汶澤覺姜濤身心承受巨大壓力　籲對方放假沉澱：將來可以走更遠嘅路

▲ 杜汶澤談姜濤

年度樂壇盛事《2023年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》在昨晚（1月1日）圓滿結束，MIRROR人氣王姜濤憑《濤》奪得「叱咤十大」第6位及「吒咤樂壇我最喜愛的歌曲大獎」，而今年他沒有像去年一樣衝落台，身形亦較去年目測200磅清減了。

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叱咤2023丨覺得姜濤需要休息

至於移居了台灣的杜汶澤向來關心香港社會大小事，昨晚的叱咤頒獎禮當然他也有留意，並在社交網發文談及姜濤，更指對方是「壓力肥」，並認為他應放假休息至少半年：「做乜？無呀，減下肥，打下波，去外國生活下，唔上跳舞堂唔學唱歌，可以學下其他嘢吖咁後生。」

杜汶澤指曾見過對方，並大讚他是一位很乖的男生：「好多年前我有次響電視台做嘢，響後台見到佢，佢係一個好有禮貌嘅小朋友，好可愛。但係依家見唔到佢呢種笑容。」

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叱咤2023丨偶像唔易做

他續指明白成為當紅偶像必需承受很大壓力，更以謝霆鋒及陳冠希做例子，表示他們亦曾因名氣壓力大做出驚人行為，更認為粉絲瘋狂保護和Haters盲目攻擊姜濤是沒有用，對他們的人生亦沒有營養：「至於行內人，10個有9個都唔會講真說話，啲老鬼見到你咪擦鞋囉，對外猛讚你搏你啲fans都鍾意佢呀嘛，我哋以前叫『偷fan屎』，對內又唔敢得罪你。」

杜汶澤再提到劉德華：「好似劉德華咁，成日著條吊腳褲鬼咁核突，圍住佢嗰啲擦鞋仔個個都話靚呀靚呀，咁佢咪信囉！邊個夠膽講真說話㗎？死咗啦。所以佢（姜濤）啲同事一定同佢講：『你已經瘦咗好多啦！加油啊！』

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叱咤2023丨沉澱放鬆

最後杜汶澤直言：「我就無嘢搏啦我大把水咁啱行過見到，覺得佢好慘啫！所以你哋如果真係錫佢就應該勸佢休息下，畀自己一個沉澱嘅機會，放鬆嘅空間，思考下人生，將來可以走更遠嘅路，而且一定會有進步！破釜沉舟層次一定更加高！一年半載返嚟點會畀人搶咗個位啊？香港都冇人！」



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