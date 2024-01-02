  • 20°C
香港時間 : 2024102日 (週二) 16:41
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 金手指 新手爸媽 叱咤樂壇流行榜2023 中一面試 萬千星輝頒獎典禮2023 名校專區 MIRROR 區區有好校 佘詩曼 新聞女王
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

叱咤樂壇流行榜2023丨杜汶澤覺姜濤身心承受巨大壓力　籲對方放假沉澱：將來可以走更遠嘅路

娛樂 16:14 2024/01/02

分享：

分享：

熱門 金手指 新手爸媽 叱咤樂壇流行榜2023 中一面試 萬千星輝頒獎典禮2023 名校專區 MIRROR 區區有好校 佘詩曼 新聞女王

杜汶澤談姜濤

年度樂壇盛事《2023年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》在昨晚（1月1日）圓滿結束，MIRROR人氣王姜濤憑《濤》奪得「叱咤十大」第6位及「吒咤樂壇我最喜愛的歌曲大獎」，而今年他沒有像去年一樣衝落台，身形亦較去年目測200磅清減了。

叱咤樂壇流行榜2023丨姜濤稱2023年心情比較複雜　Frankie認與圈外女友蜜運

叱咤2023丨覺得姜濤需要休息

至於移居了台灣的杜汶澤向來關心香港社會大小事，昨晚的叱咤頒獎禮當然他也有留意，並在社交網發文談及姜濤，更指對方是「壓力肥」，並認為他應放假休息至少半年：「做乜？無呀，減下肥，打下波，去外國生活下，唔上跳舞堂唔學唱歌，可以學下其他嘢吖咁後生。」

杜汶澤指曾見過對方，並大讚他是一位很乖的男生：「好多年前我有次響電視台做嘢，響後台見到佢，佢係一個好有禮貌嘅小朋友，好可愛。但係依家見唔到佢呢種笑容。」

點擊圖片放大
+8
+7

叱咤2023丨偶像唔易做

他續指明白成為當紅偶像必需承受很大壓力，更以謝霆鋒及陳冠希做例子，表示他們亦曾因名氣壓力大做出驚人行為，更認為粉絲瘋狂保護和Haters盲目攻擊姜濤是沒有用，對他們的人生亦沒有營養：「至於行內人，10個有9個都唔會講真說話，啲老鬼見到你咪擦鞋囉，對外猛讚你搏你啲fans都鍾意佢呀嘛，我哋以前叫『偷fan屎』，對內又唔敢得罪你。」

杜汶澤再提到劉德華：「好似劉德華咁，成日著條吊腳褲鬼咁核突，圍住佢嗰啲擦鞋仔個個都話靚呀靚呀，咁佢咪信囉！邊個夠膽講真說話㗎？死咗啦。所以佢（姜濤）啲同事一定同佢講：『你已經瘦咗好多啦！加油啊！』

點擊圖片放大
+6
+5

叱咤2023丨沉澱放鬆

最後杜汶澤直言：「我就無嘢搏啦我大把水咁啱行過見到，覺得佢好慘啫！所以你哋如果真係錫佢就應該勸佢休息下，畀自己一個沉澱嘅機會，放鬆嘅空間，思考下人生，將來可以走更遠嘅路，而且一定會有進步！破釜沉舟層次一定更加高！一年半載返嚟點會畀人搶咗個位啊？香港都冇人！」
 

最新影片推介：余香凝姜大衛專訪

TOPick柴犬追星
白日之下丨余香凝從記者一角謹記堅持善良　姜大衛「神來之筆」造就難忘一幕

 

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

MIRROR Time丨12子齊到澳洲Lokman笑言次勁過奧運　姜濤舉手自薦玩遊戲
13:45 2023/12/22
MIRROR Time丨12子齊到澳洲Lokman笑言次勁過奧運　姜濤舉手自薦玩遊戲
百大型男丨全球百大型男選舉結果出爐　姜濤排第3名教主不入十大【內附詳情】
18:14 2023/12/28
百大型男丨全球百大型男選舉結果出爐　姜濤排第3名教主不入十大【內附詳情】
MIRROR Time丨姜濤連番偷錫嚇呆Ian　Anson Lo與AK「神之對決」
18:38 2023/12/29
MIRROR Time丨姜濤連番偷錫嚇呆Ian　Anson Lo與AK「神之對決」
叱咤樂壇流行榜2023丨姜濤稱2023年心情比較複雜　​​​​​​​Frankie認與圈外女友蜜運
今日 04:39
叱咤樂壇流行榜2023丨姜濤稱2023年心情比較複雜　​​​​​​​Frankie認與圈外女友蜜運

你可能感興趣

MIRROR Time丨12子齊到澳洲Lokman笑言次勁過奧運　姜濤舉手自薦玩遊戲
13:45 2023/12/22
MIRROR Time丨12子齊到澳洲Lokman笑言次勁過奧運　姜濤舉手自薦玩遊戲
百大型男丨全球百大型男選舉結果出爐　姜濤排第3名教主不入十大【內附詳情】
18:14 2023/12/28
百大型男丨全球百大型男選舉結果出爐　姜濤排第3名教主不入十大【內附詳情】
MIRROR Time丨姜濤連番偷錫嚇呆Ian　Anson Lo與AK「神之對決」
18:38 2023/12/29
MIRROR Time丨姜濤連番偷錫嚇呆Ian　Anson Lo與AK「神之對決」
姜濤 杜汶澤 娛樂人物職業 歌手 叱咤樂壇流行榜 演員 Mirror 網絡熱話 娛樂行業 KOL

最高瀏覽

飲食優惠丨甘味處鎌倉首度登陸香港　期間限定蕨餅半價低至$29
飲食優惠丨甘味處鎌倉首度登陸香港　期間限定蕨餅半價低至$29