【耳念珠菌】耳念珠菌今年破300宗　部分安老院舍拒接收帶菌病人 　

▲ 化名阿媚的病人家屬表示，部分安老院舍因無位拒絕接收帶菌病人。(曾耀輝攝)

2009年首次於日本發現的耳念珠菌，2019年起蔓延至本港，其後於九龍區為主的公立醫院蔓延，至今有約600宗個案，單是去年的個案數目則佔300宗。雖然大部分感染耳念珠菌的病人不會有病徵，但一旦細菌入血，可以能引起嚴重感染、甚至致命。有病人家屬反映，病人留院期間需入住隔離房間，即使身體情況已許可，但由於染菌無法落床，形容情況「慘過坐監」，而獲離院入住安老院獨立房間亦困難重重，有院舍索價二萬元，亦有院舍因無位拒絕入住申請。

72歲的煥叔(化名)本身住於竹園，身體健康良好、可自由活動。去年8月下旬因跌倒入院，昏迷一個多星期後甦醒，不過就由一間多人病房轉至一間3人的隔離病房，家屬穿著保護衣才能探望。煥叔後來於10月下旬獲安排入住九龍醫院，後來獲知可以離院。姪女阿媚（化名）表示，醫護人員未有清楚告知煥叔情況，起初亦不願意發出確診信，直至獲知煥叔需離院，才得知他染有耳念珠菌，離院後需要繼續接受療程。

目前社署為接收帶有耳念珠菌病人的院舍，提供7000元實報實銷的資助。阿媚輾轉尋覓數十間安老院，平均月租較一般安老院舍床位貴3-4千元，最貴一間安老院索價近2萬元。阿媚指不少安老院因為無位拒絕接收，至今仍未找尋到適合安老院。

阿媚表示，煥叔入院檢測時並無帶菌，如非染菌「而家可以曬太陽，到超級市場」；不過現時煥叔接受3個月療程至今仍未康復。為了避免煥叔自行離開，護士甚至不容許他自行落地，情況「差個坐監」，「已經無生存意志，咩都唔想，有少少想放棄，所以更加覺得唔值得係咁樣。」

醫管局發言人回覆查詢時表示，帶有耳念珠菌的病人對公眾健康不會造成危險，無需於家中強制隔離，阿媚亦表示醫護表示不大問題。不過按照衛生署指引建議，帶菌者應盡量入住單人房間。阿媚質疑，政策存在矛盾，「返屋企無需強制隔離，點解唔比離開醫院門口呢」，質疑講法跟實際情況有差別。

局方發言人強調，兩間醫院一共為病人進行18次測試。病人染有耳念珠菌後，一直有向家屬詳細交代感染控制安排，亦協助尋找合適院舍。當局表示，已詳細檢視事件，認為已為病人提供合適治療。而醫護團隊可以更主動加強家屬溝通，以釋除疑慮。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：陳展棋