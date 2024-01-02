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【耳念珠菌】染菌者遍九龍醫院　病人組織促改變策略

社會 16:09 2024/01/02

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醫管局表示，九龍醫院有特定樓層供染有耳念珠菌人士作隔離之用。(曾耀輝攝)_

由於抗生素使用氾濫，近年包括耳念珠菌的耐藥性細菌個案急增。阿媚表示，有護士向她表示，九龍醫院「男病房、女病房，成層3字樓都係耳念珠菌」，因此基本上轉至該院的病人均無需隔離。

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醫管局發言人則稱，九龍醫院目前有特定樓層用作供有耳念珠菌之病人入住。當局表示，全港600多宗耳念珠菌帶菌個案，當中約98%個案屬於無感染徵狀帶菌者。不過未有透露該院染菌病人人數、以及有否死亡個案。

當局表示，現時各公立醫院會採取風險為本的策略，主動為有較高風險的住院病人安排耳念珠菌篩查。如病人出現感染情況，醫生會處方藥物治療；如出現群組感染，醫護人員於群組結束後的六個月內，會向受影響病房的院舍院友進行出院篩查。

協助個案的社區組織協會幹事彭鴻昌表示，抗藥性細菌個案眾多，增加了不少病人及病人家屬的煩惱、以及經濟壓力。他表示，目前本港對抗藥性細菌採取「清零」策略、但美國及內地均不特別再驗耳念珠菌，認為本港均應思考是否改變策略。隨著感染的個案增加，政府應該檢討是否應該增加照顧院舍宿位，以及要求資助院舍協助處理個案。

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記者：陳展棋  

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