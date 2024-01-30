試用專員:kaman

非常幸運我得到試用bio-home洗碗液的機會，清潔產品使用了來自天然的活性成份，成分全部來自植物，而且可生物降解，就算冬天洗碗用完對手都完全唔乾，這一點真的讓我感到安心。我特別喜歡他們的濃縮配方，一泵就夠洗一餐聖誕大餐6人份嘅煲罉碗碟，性價比真係相當之高。而且，它的pH平衡使其對皮膚非常溫和，非常適合我老公的敏感皮膚使用，而家佢再冇藉口唔洗碗。另外，它出嘅泡沫唔多，但都無減佢嘅清潔功效，同時仲可以慳返沖洗用嘅水。至於香味，我試用嘅係檸檬草綠茶味，非常清新！。總體嚟講，bio-home的清潔產品真係非常唔錯。不單止環保唔傷手，清潔效果仲非常出色。絕對推薦俾所有朋友仔。

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試用專員:LO KA YEE

我平時洗碗遇到最大嘅麻煩就喺戴住手套就feel唔到自己洗得乾唔乾淨，但喺唔戴手套直接洗碗又感覺會好傷皮膚，搞到隻手又dry又令皮膚粗糙，所以好開心今次可以抽中試用Bio-home洗碗液，親身體驗下喺咪真係有洗碗液唔傷手得嚟又有強效清潔力。收到洗手液嘅時候令我有d驚訝嘅喺呢款洗碗液睇落去似喺洗手液多d，而且唧出嚟聞，果陣味好fresh，我諗如果夠滋潤嘅話，當洗手液用都可以。跟住令我更驚訝嘅喺，唧少少已經可以起好多泡泡，比起我平時用嘅仲多，所以洗起上嚟真係好輕鬆，好快就可以將油跡洗得好乾淨。用咗一個禮拜，唔知喺心理作用，定真係比較滋潤，我發現我隻手倒刺都少左。之後如果產品有特價，我諗我都會繼續買嚟用！

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試用專員:lee ka yau

收到bio-home 洗潔精試用真係啱晒，啱啱聖誕party 又除夕party ，要洗咁多碗同煲✔️💦🤲🏻隻手仲要加埋洗潔精，真係查幾多喺hand cream 都補唔返！🥹

呢段時間試用bio-home 洗潔，好容易已經可以洗到油性污漬，同埋原來呢個品牌好環保，冇化學成份，唔洗擔心傷手💪

推薦俾鍾意下廚的你👍

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試用專員:Lai Yuen Hing

感謝TOPick抽中我試用，今次試用Bio-home洗碗液，一打開唧出嚟已經聞到陣香味。今次試用我冇戴手套洗碗，用完隻手都唔會痕同乾燥，大家可以安心使用，同埋啲碗都洗得好乾淨，泵一下已經好多泡泡出黎，可以慳好多洗碗液，而且啲泡泡唔會洗完碗仲積係鋅盆到，洗碗途中已經沖走晒，唔使晒水係到沖走泡泡，值得推薦比大家用。

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試用專員:Chan Hung Kei

Bio-home洗碗液試用大約半個月後，發現這款洗碗液很好用，少少的份量已經足夠令洗碗布充滿泡泡，然後清洗碗碟時的清潔能力亦十分理想，大部分頑固污跡都能輕易洗去，而且洗碗液的天然成分亦令我在使用時分外放心，以往因為怕洗潔精的化學物質，基本上都不用在炒鑊上使用洗潔精清潔，但現在使用Bio-home洗碗液，因為成分天然，所以會在清洗炒鑊時使用，是經常煮食、重視健康的家庭的好幫手。

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試用專員:Lee Erica

好用，容易起泡，少少份量已經可以洗晒全部碗。而且，用水沖洗便可輕易去除泡沫。最重要是使用後沒有痕癢、紅腫，因為我是敏感肌，就算簡單切蒜頭也會敏感痕癢的。這款清潔產品沒有這個問題。

味道方面，很清新，比起一般般的檸檬味洗潔精更為清新，沒有那麼俗套。

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試用專員:WONG HO MING

由收到試用品到今日出報告， 喺超過10日既測試裡邊， 作為2個小朋友既家長， 一日煮2餐， 無限洗洗擦擦基本上係每日指定動作， 2款味道都測試過， 好天然，唔會同坊間大部份品牌有好重既化學合成檸檬味， 而且睇到不瓷器，塑膠，金屬食具都適合用， 清洗時泡泡唔會好多， 但唔需要落好多洗完都會立立靚，唔會有淨餘油脂/食物積， 最重點都係我最欣賞既係以天然，小朋友友善既成份產品喺講， 佢比較同類型既有更強清潔力， 其他聲稱小朋友友善品牌我要過幾次水同落好多先真正洗得乾淨， 我用完今次試用裝之後都會繼續購買， 會推介埋俾有小朋友既親友。

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試用專員:Tang Wai Man

第一次使用Bio-home洗碗液洗碗，覺得佢有淡淡的香味，泵出黎果陣就已經聞到有淡淡嘅香味，都算幾清新。最開頭以為環保清潔產品唔會有泡泡，怕去唔到油脂，但發現佢啲泡泡都算多，雖然比起其他洗潔精係少好多泡泡，但啲泡泡含量都算可接受，而且仲會有淡淡嘅香味，而且清潔效果都幾好，可以去到啲油脂。見到產品寫對皮膚病安全和溫和，甘應該唔帶手套洗碗都無問題，有時得幾隻碗洗，想偷下懶唔想帶手套，但又怕啲洗潔精好受皮膚，但呢個洗碗液對皮膚病安全和溫和，我諗唔帶手套洗碗都應該唔傷手，咁就唔怕搞到隻手甩皮。

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試用專員:Wu Ka Yiu

試用後手感不錯；有種清新嘅感覺。用洗潔精浸洗過既碗；特別容易清潔；且帶有清新香味。油積輕輕一抹便除去；手部平時都帶點乾燥；用完後像有點保濕效果。長期使用應該不怕變成主婦手了；出街見人都不怕再被人得自己一個洗碗。

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試用專員:Yu Hei Tung

用咗兩個星期新加坡出的Bio Home洗碗液，都幾推薦大家用，主要係佢使用100%植物活性成份，配方無害、無毒、無敏感。平時都懶得帶手套洗碗，每晚食完飯洗碗，用佢都冇敏感，唔傷手！同埋我都幾鍾意佢清新嘅香味，唔會好濃烈，感覺好自然。就算隻鑊煎到燶燶地，啲污漬都好容易清潔，又有試過隻杯放咗成晚都唔記得洗，都用咗少少Bio Home洗潔精，洗起上嚟比起一般洗潔精少泡，唔使用咁多水沖洗，環保啲又慳水啲，一舉兩得！推薦大家都試吓呀！

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試用專員:Ching Yu Ki

本人John Ching, 首次使用Bio-home洗碗液(檸檬草綠茶味),多次洗碗洗煲，感覺不錯，泡沫不多，但強力去油去汚且氣味清新，曾經試用將一個充滿油脂湯煲用此洗碗液加水浸透十分鐘後，再換清水便輕易將油脂洗掉，雙手用後也不會敏感乾燥，本人十分滿意Bio-home洗碗液，會繼續購買使用。

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試用專員:Wong wing yan

上星期已經試用左新加坡Bio-home環保洗碗液。

每次用量不用太多，輕輕一pump～已經洗到2人份量晚上用嘅碗筷。

香味-本人吳係太嗅到檸味。

泡沫就好多，過水容易。

屋企小朋友洗碗用完此洗碗液評論～佢話雙手吳乾爭爭，證明吳傷手。

我覺得好用，試過今次topick 好物，覺得介紹一流，正！

用完會入手長駐家中廚房，謝謝。

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試用專員:Siu Shirley

Bio-home環保洗碗液的外型看似很細小，但內裏的液體是濃縮的啫喱狀，因此每次只需要使用非常少份量。所以，一支Bio-home洗碗液，應該可以用上兩至三個月。在測試該洗碗液後，雖然Bio-home洗碗液起泡的程度不及一般市面上看到的洗碗液，但是其低泡配方，在去油方面亦十分之理想。洗碗液帶有淡淡的清香，加上以往每次用完用其他牌子的洗碗液，手部皮膚都會好繃緊，但用完Bio-home洗碗液後，手部皮膚卻完全冇繃緊，可見其成份溫和，完全唔會刺激手部皮膚。

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試用專員:Chow chi wah

試用左bio-home洗潔精大約一個月 氣味確實幾好聞 完唔覺得係化學野 而且去油去污力

都好強👍🏼👍🏼👍🏼而令我鍾意既地方就係唔傷我手 因為我本身皮膚係好易敏感 尤其天氣凍乾燥時候 我要帶手套去保護我雙手 但有時對手又係好焗 到頭來都係會敏感🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️但bio-home就無為我帶黎呢個問題 唔刺激又天然 而家都無再出現敏感了😁😁😁bio-home洗潔精確實唔錯👍🏼

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試用專員:Chan Lai Ling

新加坡環保家庭清潔產品品牌Bio-home洗碗液500ml 2支(檸檬草綠茶味)的包裝很好, 只需輕輕旋轉, 便可以變身為泵裝, 方便易用。

我只是放了少量的洗碗液, 便成功地製造出豐富的泡沫, 令到我的碗洗後光亮如同新的一様。我特別喜歡的是, 在使用這個洗碗液完, 我的雙手完全不會感到乾燥不適, 它值得我推薦給我的家人/朋友去使用呢!

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試用專員:Wong Pui Fan

試了 Bio-home 產品，一打開個瓶有一陣好香的綠茶檸檬味。唔使用好多洗潔精，已經可以洗晒成4隻碟，5隻碗，筷子及湯煲等用具。洗碗過程中，少泡，易分解油。過一過水已經好容易清洗乾淨及爽。對手沾了洗潔精後都唔會有敏感產生（因為我有對敏感手）。

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試用專員:Kwok kin man

一直都以爲洗碗碟液越多泡越好，原来大錯，今次Bio-home就充分體驗到少泡洗得更干淨更慳水，唔洗用大量水過泡。産品源自100%天然植物活性成份，無化學成份配方，好合適敏感皮膚的人使用，不會刺激，5倍的濃縮配方，泵少少就可以洗洗所有碗，試洗一隻好油的碟，天氣又凍好快變油脂，用左少少，去油果然有效，好干淨，真係慳水慳力！

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試用專員:Almond Ng

每日都要用好多清潔液,雙手都好洗到好多乾紋同老化哂 所以一直都想搵D盡量溫和無毒無害嘅洗碗液 很幸福今次可以試到Bio-Home嘅環保家庭清潔液 吱出嚟已經有微微嘅清新檸檬草味道,綠茶味就唔太出嘅 但我著重的是功能多於味道 在網上也搜尋過關於產品嘅資料 原來佢係100%天然植物活性成分,經過皮膚測試更不會刺激雙手 而且5倍濃縮配方,用嘅份量少咗就等於慳到錢 佢連氣炸鍋及微波爐等成日用嘅煮食用具都適用 佢嘅質地同平時嘅洗潔精一樣,都係加水起泡 洗完嘅煮食用具都幾乾淨,同埋感覺少D化學物殘留 同埋就算唔帶手套,洗完雙手都唔會覺得好乾

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試用專員:chu kwun wah

本身我洗碗就唔用手套，原因係可以知道d碗的油漬是否清除，而今次試用呢款Bio-home洗碗液，源自100%天然植物活性成份，無化學成份配方，仲有優質清潔效能，我就試下睇下有幾好，每款洗碗液，用少少加水就已經起左泡，同埋去污功能強，輕輕一抹已除去大部分油漬，且洗碗液成份天然，不含刺激物，絕對唔怕搞到雙手又紅又痕，用完一d都唔乾，非常好。

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試用專員:Lee Wai Ying

這款洗潔精不但氣味清新方向，而且用好少份量已能去除油漬，真係比起之前我用其他牌子，能減少用洗潔精嘅份量。最重要係即使我冇帶手套洗碗，用完這款洗潔精都唔會覺得乾燥、亦都冇敏感症狀，真的值得推介！

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試用專員:Chan wai ling

日日都要洗碗用咗Bio-home洗碗液幾日後，產品手感溫和，香氣宜人天然植物成份配方不刺激手部皮膚、滋潤唔乾燥，非常好用，一啲都唔似洗潔精，味道清新仲好香，去汚力好強洗碗又好乾淨，最緊要係唔乾唔傷手，我濕診皮膚都啱用好鐘意,以後唔需要戴手套洗碗啦！非常之好。

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試用專員:Ying Wan Yiu Vincent

感謝ToPick給予機會我使用環保家庭清潔產品品牌Bio-home洗碗液。首先，這個產品的外型細少，容易擺放在角落去使用，開封產品時都非常方便，只要扭一扭就可以立刻使用。在清潔方面，只要用少許就足夠清潔碗碟，也沒有起到很好泡。洗完後手也不會不舒服，反而有陣陣綠茶香味，非常好！

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試用專員:tam kam on

Bio-home呢款檸檬茶綠茶味洗潔精真係幾好用 首先味道好清香 好自然既感覺

而且當日我就係食咖哩牛腩 大家都知係非常之難洗走d黃色😅😅😅但用biohome既洗潔精好快就洗得甩d顏色 洗完一d油膩感都無👍👍👍所以我都諗住入定貨遲d團年飯個陣可以大排用場👍👍👍

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試用專員:CHAN SAU MAN

用過新加坡環保家庭清潔產品Bio-home洗碗液, 只要用少量份量, 便可以把油漬清除, 使用起來有檸檬清香, 而且用完之後, 手部沒有乾燥, 即使沒有帶手套洗碗, 也沒問題, 它具有環保、潔淨力強、 不傷皮膚的功能, 非常好用, 極度推介!

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試用專員:Lai Bik Ki

Bio-home洗碗液沒有一般洗碗液十分濃烈的氣味，是很天然令人很舒適的檸檬草綠草味道。

清潔能力高，用少許份量已微微起泡及可輕鬆清除碗碟上的污漬。

最適合我就是成份天然，平常我用其他洗碗液後會引致主婦手問題，手上起很多小水泡，但用Bio-Home洗碗液後手部完全沒有產生敏感現象，最適合有手部敏感問題的主婦。

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試用專員:Chan chi man

首次認識呢個新加坡好物, 之前一直用A字頭香港牌子。用落又幾唔錯, 擠一下落海綿, 好易就起泡, 我用一隻煎炸完雞翼好油的碟黎測試, 捽一野就甩掉油污, 好犀利下, 用佢洗碗又快又慳力, 一定係廚房的好拍檔, 可以介紹俾身邊人用。

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試用專員:Poon hay yee

試用後好滿意這個新產品, 樽身不高企得穩, 味道清香幾好聞, 不太濃烈; 按一下份量亦適用, 泡沫不太多如相片, 不用太多水就可清洗乾淨, 泡沫亦不太少影響清潔效果, 洗後碗碟很乾淨; 洗碗後手部不繃緊, 如相片5分鐘後, 沒搽手霜仍感清爽平滑! 幾好用!

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試用專員:Choy Suet Kuen

由於我本身是一位家庭主婦又有主婦手，平常要清潔家居用品及洗碗時都一定要戴上手套，但是經常性洗手都令我的主婦手問題變得特別嚴重。幸好今次有幸試用Bio-Home洗碗液，因為它是100%天然植物活性成份，沒有對人體和環境有害的化學物質，如磷酸鹽和氯等，而每次用少量的洗碗液已經足夠有效去除油污和食物殘渣，又能保持碗具的清潔衛生，並通過皮膚測試證實不刺激肌膚，我用了半個多月，未見洗碗液令雙手產生受損或敏感，反而主婦手情況變得穩定了，所以Bio-Home洗碗液對有敏感皮膚性的人士來說非常user-friendly。

此外，Bio-Home洗碗液含有天然和生物可分解的成分，例如植物提取物和天然酵素，減少對水源和生態系統的污染，對環境十分友好。含有低泡配方亦令碗碟沖洗時更慳水、方便，絕對符合一家人追求經濟環保原則。

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試用專員:NG Fung Yin

試用新加坡環保家庭清潔產品品牌Bio-home洗碗液(檸檬草綠茶味)，透明容器容量一目了然，實而不華，讚！無化學成份，洗碗時嘗試不帶手套，皮膚易敏感的我也沒有任何敏感不適，可以放心使用，讚讚！小小一滴洗碗液已足夠，低泡配方好快將泡泡沖走，容易沖洗，既慳水又方便，真正高效又環保，讚讚讚！

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試用專員:Moon

Bio-home洗碗液味道很清新，比坊間其他牌子的淡味，不刺鼻，而且一加入清水去洗碗，很易起泡，去油力強，不費功夫，輕易把碗碟清洗得潔淨乾淨，還有，使用後雙手不覺乾燥，而它以柔和淺綠色、半透明的外觀包裝設計，給人一種很有自然氣息的觀感 so fresh🌱感覺舒服😌

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試用專員:Leung Fung Ting

Bio-home洗碗液給我第一感覺是那清新的檸檬綠茶香味🍃聞落好舒服。洗得乾淨同時又唔會傷皮膚👍🏻洗後雙手不會乾燥變“鞋”，感覺是真的100％植物活性成份。雖然睇落細細支，但其實用少少已經可以洗好多隻碗碟。唯一改善地方是每次按出來的洗碗液有點多，如果設計上可以泵少d洗碗液會更節省，因有時只需要洗少少嘢，但按一下的洗碗液已經可以洗好多嘢了。會再回購！

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試用專員:Lam Tsz Kin

濕疹皮膚本來揀洗碗液就很麻煩，市面上既洗碗液一般都加左好多起泡劑，會令皮膚敏感，洗完隻手又會好乾燥。呢隻bio-home 洗碗液就好唔同，因為佢成分天然所以唔會好多泡，但清潔能力都好強，用完隻手又唔會好乾燥，仲有淡淡既香味，所以濕疹既皮膚都岩

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試用專員:LAM KAM MAN

Bio-home洗碗液使用感溫和，用後手部皮膚沒有乾澀的感覺，唔使即時搵潤手霜查手。相比起其他洗碗液，可以偷懶唔用手套洗碗亦唔怕傷手，夠晒安心，對主婦手濕疹友好。使用過程中有充足的泡沫及淡淡的香味，令洗碗都可以係愉快的。

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試用專員:See yee Ling sandy

它比一般洗潔精濃缩，好襟用。只要一小滴，就能去油脂，又少泡沫，不怕跣手及不用浪費水去冲洗。洗碗時会聞到少少檸檬葉綠茶味，好舒服! 選用它因為它是環保產品，不會对社會造成污染，以及它不會造成物体表面遺下殘留物，对皮膚不會有傷害

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試用專員:Tower Man

試用了洗碗液，洗得好乾净，不會有肥膩感覺，完全遖合洗野用，不只是洗碗，清潔㕑房都實用，總之就當清潔劑用啦，又有醒神檸檬味。

重點是適合我的皮膚，平時洗野帶手套，今次試下不帶它，沒有特別影響對手肌膚，這是不錯的洗碗液。

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試用專員:wu wei

非常鍾意呢款Bio-Home洗碗液。首先香氣特別宜人，檸檬草和綠茶的香氣平時洗碗液好罕有，非常清新自然，為勞累的洗碗過程增添開心愉悅感。另外對皮膚溫和，即使不戴手套洗碗都唔會引起刺激，洗完碗亦都唔會有乾燥情況出現，敏感肌都可以使用，清潔效果亦都十分滿意👍🏻！

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試用專員:Leung Hung Cho

由於我們屬於大家庭，每次食完飯要洗好多碗。但由於廚房地方有限，所以經常要將未洗的碗碟層層疊起，結果令碗碟內外都滿佈油污，真係幾煩惱，所以有優質清潔效能的洗碗液對我來說是非常重要。自從用了環保家庭清潔產品品牌Bio-home洗碗液後，洗碗變得方便快捷，洗得更乾淨。因為洗碗液採用5倍濃縮配方，能有效清除頑固和油性污漬😊😊😊。

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試用專員:Chan Chi Wai

洗潔精每次唔需要太多份量，泡泡唔係好多，初時都覺得好似唔乾淨。

但係都可以洗得好乾淨，唔使用好多水就已經好乾淨。

之前隻手損咗，用佢離洗碗都冇覺得好揦，最重要係細細支唔會壓住啲地方。

如果價錢唔係好貴，我都會考慮轉用。

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試用專員:WU XIN

好開心有機會試用Biohome洗碗液。佢濃縮用量，一泵可清洗好多碗碟，去除油脂和食物殘渣方面表現非常出色，有效地清潔餐具、鍋具和餐具，連非常難纏的油漬都輕鬆瓦解，有效清潔同時溫和不刺激，唔傷手，保護家人遠離有害化學物品。非常推薦！

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試用專員:Ng Kam Yu

呢支洗碗液一唧出黎就聞到好香既檸檬草味，好好聞，而且好容易起泡，唧一下已經好多泡泡，用完對手都唔會好乾，因為我慣左唔戴手套洗碗，值得推薦。

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試用專員:Wong Wai Chup

日日都要洗個樣洗個樣，一定要揀隻好的洗潔精保護您雙手, 呢個係必須呀!

天然的活性洗碗液, 檸檬草綠茶味好清新好fresh

潔淨抗菌去異味, 我洗BB用品非常適用

揀得啱Bio-home，主婦手就唔會搵上門，識揀一定要揀不含防腐劑不致敏的洗潔精其中之一, pH平衡，對皮膚溫和, 有害化學物品遠離我

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試用專員:NG PUI FONG

於領奬中心取了洗潔精後，當晚已即刻使用洗潔精，一揼出來，氣味清新芳香，有淡淡的檸檬綠茶味，將洗潔精揼在碗碟中加水清潔，不似其他牌子有很多泡泡，泡沬不太多但綿密，清洗上來，很快能洗清碗碟中的污漬，不用多擦幾次。清潔過後，肌膚能保持濕潤，沒有繃緊的感覺。

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試用專員:LI SAU TING

呢款新加坡環保家庭清潔產品品牌Bio-home洗碗液，一泵出嚟，有淡淡檸檬草綠茶味，令到成個洗碗過程變得好愉快。不過都要按兩泵先可以洗完全部碗。清潔能力都強，油污很易洗，唔知係咪因為不含傷害性強的成分，感覺上洗碗後不傷玉手，最少用完唔會覺得乾，塗少少乳液可以。我都推薦大家可以購買一下使用。

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試用專員:Chau

試用了Bio-home洗碗液，感覺洗碗時比以往使用的洗潔精較少泡，令我洗碗可以省去沖泡沬的水用量，而且很有效清除頑固油漬，還有散發一陣清香檸檬草綠茶味味，讓我清潔繁多碗筷時心情都很舒暢，仲有是產品pH平衡，對皮膚温和，不會使用令我雙手敏感，另外最欣賞是產品使用由優質的植物活性成份及可生物降解的活性成份製成，不但非常環保又非常有效去污。

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試用專員:Chan Yuen Yan

Bio-home洗碗液檸檬草綠茶味，香氣獨特不刺鼻，而且它是五倍濃縮中性配方的洗碗液，pH100% 天然植物活性成分，無毒無害。只需要擠出少少份量，已經非常易起泡，清潔力強，去油能力強。而且它的無敏配方，非常適合不喜歡帶手套洗碗的我，低泡沫溫和不刺激手部肌膚，洗碗後手部皮膚沒有任何繃緊的情況。它的超強清潔效能，亦不需要不斷過水，能夠節約用水，慳水慳力慳時間。

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試用專員:hana ho

Bio-home 檸檬綠茶味洗潔精好溫和，唔會刺激皮膚，洗完碗隻手都唔覺得乾，可以唔帶手套洗碗👍🏻撳一下已經可以洗到一餐嘅碗份量（一家四口），仲有淡淡的綠茶香味，而且使得啲碗都好乾淨，強烈推介👍🏻👍🏻

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試用專員:黃耀中

平時洗碗都會有少少手敏感好痕，所以轉咗好多唔同嘅清潔液，用咗依款清潔液之後手敏感冇咗同埋洗啲碗碟都好乾淨.一款嘅清潔劑，我極力推介

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試用專員:Wilfred Siu

只需要少量清潔劑便能達到我所期望的清潔效果。而且泡沫並不多，只需要少量水便可以清潔好碗碟。同時感覺洗碗液不太傷害皮膚，即使每天使用，皮膚也沒有大的損傷，十分好用。