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叱咤樂壇頒獎典禮2023丨91歲修哥睇足全程才離場超敬業　胡楓盼再登紅館：永不言休

娛樂 17:05 2024/01/02

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91歲胡楓永不言休！

一年一度的《叱咤樂壇頒獎典禮2023》昨晚已圓滿結束，當中91歲的胡楓驚喜現身成為觀眾焦點，修哥跟「老闆仔」黃梓樂和鍾雪瑩分別在台上發言，更獻唱契仔黎明的《那有一天不想你》和張學友的《愛是永恆》，精靈非常的修哥發言時全沒甩漏，難怪博得全場掌聲。

【金像獎2023】胡楓縱橫藝壇70載受敬重　用情專一諾與亡妻來世再續緣

叱咤2023丨最年長亮相叱咤頒獎禮藝人

縱橫藝壇70年的修哥想繼續打破自己紀錄，希望再踏上紅館開騷，成為在此「舞台」開騷年紀最大的藝人，事實上，今次成為叱咤頒獎禮的嘉賓，修哥也創了一個紀錄，就是「最年長亮相叱咤頒獎禮」的藝人。

叱咤2023丨修哥：希望有好多歌陪住我生活

本月18日，修哥便迎來92歲生日，台上更道出生日願望，他說：「希望繼續我的演藝事業，永不言休。我希望有好多歌陪住我一齊生活。最後，我希望在座各位身體健康，生活愉快，OK嗎？」

修哥話「想好多歌仔陪住生活」，他果然言出必行，發完言之後，他坐於台下繼續看騷，見證新世代歌手如軒公、姜濤等攞獎，直至頒發最後一個獎「我最喜愛的歌曲」時，修哥才起身離場。

除了敬業之外，睇足4個鐘騷的修哥沒有疲態，91歲的他依然頂得眼瞓，難怪拍劇全沒問題。

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【法言人】91歲胡楓讀流利對白零難度　一眾後輩佩服修哥魄力驚人

叱咤2023丨心態好唔計較

修哥拍劇講對白依然清晰，狀態亦相當好，比很多同齡「老友記」健康，他曾透露養生秘方是給予自己生活動力，當中工作是其一。

他曾說：「不斷工作令自己覺得更有衝勁，覺得個人還有用處。拍劇雖然要付出體力，但要記對白，而且接觸人多，可令人頭腦靈活。」

修哥稱與後輩一起工作，連自己都頓變年輕：「總之，有人搵我工作會好開心，不會推掉。」

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此外，走路也是修哥養生之道，他指多走路可以促進血液循環，縱使從來不進食補品，至今上鏡依然紅粉緋緋。

他說：「全世界都知我鍾意行路，日日都行，還有做柔軟體操。一日行至少一兩個鐘，有時一路行一路哼歌郁下手郁下腳。在家時，我會行來行去；在電視城，未到我埋位，我就在廠行來行去，都不知幾舒服。」

至於日常飲食，修哥就相當簡單清淡，通常食一碟瓜菜或者蒸雞、蒸瘦肉，遵從「少油少糖少鹽」的守則。另外心境也很重要，他說：「我是個很無所謂的人，每件事也不太介懷。」

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