【垃圾徵費】物監局調查指9成物管公司未與業主就收費細節達成共識　業界冀政府提供支援及指引

垃圾徵費4月實施，物業管理業監管局早前調查發現，近9成物管公司仍未與業主或清潔承辦商就處理違規垃圾安排及費用攤分等達成共識。物業管理業監管局主席黃江天今（2日）在電台節目中表示，由於徵費為新法例，亦涉及很多持分者，物管業界反應較慢可以理解，希望政府加強支援，包括加強宣傳教育、積極跟進物管公司的舉報，以及提供清晰培訓和工作指引等。他亦建議，政府盡快公佈售賣指定垃圾袋的安排，並在徵費實施後6個月，向全港所有樓宇免費派發指定垃圾膠袋，以免引起居民間分化。物監局行政總裁蕭如彬就指，早前的調查顯示也大約9成物管公司都有進行相關準備工作，反映非常重視垃圾徵費。

淘大花園業委會主席葉興國指，預計實施初期有近2成居民未必使用指定垃圾袋，物管公司或要額外花費逾萬元購買大型指定袋，新例實施初期會向違規業主發出勸喻，如情況無改善，會向當局舉報。葉興國又指，徵費實施後首三個月會向住戶免費派發每戶15個15公升的指定垃圾袋，費用由管理費支付，協助住戶熟悉措施，之後就要住戶自行購買。

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責任編輯：黃小冰