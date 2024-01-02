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孕婦糖尿｜40歲吳日言宣布懷第3胎　產後確診糖尿病現靠針藥安胎

新手爸媽 17:56 2024/01/02

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40歲吳日言在除夕宣布懷第3胎，她現時是糖尿病患者，需靠針藥安胎。

育有一對子女的吳日言（Yan）在除夕宣布懷上第三胎，七年抱三。現年40歲的Yan對上兩次懷孕都患上妊娠糖尿，需要打胰島素針控制糖尿指數。惟去年7月她誕下兒子Zayden後，胰臟功能嚴重負荷，被證實患上糖尿病，須終身注射胰島素。Yan接受TOPick訪問談及產檢情況，她表示目前自己健康良好，BB的生長速度和體重都合格。

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40歲的吳日言於2016年與圈外老公Barry結婚，現育有5歲大女Beatrice及1歲半二仔Zayden。Yan婚後淡出幕前照顧家庭，並轉型成為飲食界商人，努力養家。在31日除夕，Yan在無預警之下宣布第3度「造人」成功，現已懷孕20周，並附上兩夫妻在英國舉起3隻手指曬超聲波合照。

今年我收到好多驚喜，有上有落、有好有不好，總算捱過去……畢竟現在是生意人，眼界需要望得更長遠。對於2024仍然有所期望，將來我嘅生活環境可能有所變化，但回望過去，最緊要一家人，齊齊整整。

吳日言與老公在英國舉起3隻手指曬超聲波合照。（IG圖片）

Yan昨天（1日）與丈夫和子女登西高山開年，自言這兩年都是陀B行山，並寄語BB將來做人腳踏實地，「大肚婆每一步都不容易，一步一步登上山，希望BB快高長大，將來腳踏實地靠自己行上去！」

吳日言天生胰臟較弱致患糖尿

早前Yan自揭第二胎產後因胰臟功能嚴重負荷，確診患上糖尿病。內分泌科醫生向解釋，她不是家族遺傳，也非天生肥胖，而是天生胰臟比較弱，進食後未能正常釋放胰島素，導致血糖過高。現時她需要終身注射胰島素，以控制糖尿指數。

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吳日言產檢證血糖合格BB健康

樂觀的Yan向TOPick記者表示，她產後一直努力讓身體復元，希望不必長期依賴針藥，但當她開始見到有成績之際，便發現再度有孕，所以現時仍要靠針藥控制血糖。幸好最近一次產檢，醫生指BB的大小、體重和生長速度都合格，她的血糖同樣合格。

所以我已經是一位很有經驗的糖尿病媽咪，十分慶幸，最重要是孩子的身體健康。

吳日言和老公現育有5歲大女Beatrice及1歲半二仔Zayden。（IG圖片）

吳日言懷第三胎屬「計劃的意外」

她形容今次懷上第三胎是「計劃的意外」，因她曾隨口說過可以生多個，本來打算待大女和二仔長大一點才計劃，想不到上天已提早錫給她這份禮物，「所以好似心想便事成！」當兩夫妻發現喜訊時，正值籌備英國之旅，幸好上機前已踏入安全期，可順道享受一下Babymoon。

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在懷孕初期，Yan的妊娠反應如一般孕媽媽，主要是頂胃、作嘔作悶，「我3胎都算好錫我，只是經常作嘔作悶，但就沒有嘔出來。我現已步入蜜月期，所以身體狀況非常好，食得瞓得，但個人很累，始終還要照顧兩個小朋友比較辛苦。」

她唯一要鞭策自己要多做運動，現時走路多和行樓梯易見頭暈，希望多做運動能有所改善。她的預產期是今年5月，計劃如上兩胎一樣順產，希望一切順利。

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記者：林綺玲

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