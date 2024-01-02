【黎智英案】控方開案指黎智英劃分英美日台線　曾公開表示香港如替美國打一場冷戰

▲ 壹傳媒創辦人黎智英。（資料圖片）

壹傳媒創辦人黎智英涉違國安法案開審，黎智英及《蘋果日報》3間公司否認串謀刊印煽動刊物罪等共3罪，控方今（2日）午續於西九龍裁判法院進行開案陳詞。控方指黎積極要求外國制裁中港政府，當中更分成「英國線」、「美國線」、「台灣線」及「日本線」。黎亦曾於美國保衛民主基金會（Foundation for Defense of Democracies）的訪問內公開表示，香港與美國為着同一信念而戰，即是說香港正在替美國而戰，冀得到美方的支持，黎又形容香港就如替美國進行一場冷戰。

控方今午續進行開案陳詞，並於庭上展示黎與前《蘋果日報》副社長陳沛敏的訊息對話，當中顯示黎曾問及陳有否材料給他放上Twitter，隨後黎於Twitter貼文上放上一張多名中國官員手持「支持國安立法，護航一國兩制」的相片，並稱「美國政府應否把他們放上制裁名單」。

▲ 黎智英由囚車押解離開法院。曾耀輝攝

控方指黎積極要求外國制裁中港政府，當中更分成「英國線」、「美國線」、「台灣線」及「日本線」。黎亦積極接受外國媒體訪問，當中黎曾於美國保衛民主基金會（Foundation for Defense of Democracies）的訪問內公開表示「香港正陷入戰爭，我們需要你們的支持」，又指香港與美國為着同一信念而戰，即是說香港正在替美國而戰，冀得到美方的支持，黎又形容香港就如替美國進行一場冷戰。

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控方又指，黎的私人助理Mark Simon曾建議黎可邀請前美國總統特朗普任內的白宮首席戰略師和總統高級顧問班農（Steve Bannon）宣傳《蘋果日報》英文版，以促使特朗普支持者訂閱。

控方另引述黎於Twitter貼文上曾標籤（tag）特朗普，稱特朗普是言出必行的人，黎同日再於下一個Twitter貼文上表示，最有效的制裁方法是凍結中國官員的美國銀行戶口。

黎又曾在BBC訪問中稱，強推《港區國安法》將成香港末日，摧毁香港的法治和自由，失去國際金融中心的地位，亦令香港不能保障營商者。黎又引述特朗普稱，若中國強推國安法，將會後果嚴重，黎稱相信特朗普一諾千金，希望美國會嚴重及嚴厲地制裁中國。

在「成敗樂一笑」專欄中，黎指「引渡惡法」是要讓中央的魔爪撕破《基本法》和一國兩制的最後防線，直搗香港社會核心價值的心臟，令法治變成人治。黎呼籲人們勇敢地站出來，加入反惡法的示威遊行。

控方續指，黎在2019年4月26日以Whatsapp指示張劍虹，與即將離港的銅鑼灣書店店長林榮基進行訪問，翌日《蘋果》在頭版刊登林的訪問，標題名為「送中例殺埋身 林榮基流亡台灣 臨別呼籲守護香港明日上街」，控方指報道旨在呼籲公眾參與4月28日的遊行。

被告黎智英（76歲）及《蘋果日報》3間公司，被控1項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪，以及1項串謀刊印煽動刊物罪；黎獨自被控1項串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全罪，及1項勾結外國或境外勢力危害國家安全罪。本案為高院案件及不設陪審團，由3名國安法指定法官杜麗冰、李素蘭及李運騰審理，移師西九龍裁判法院進行，預計聆訊需時80天，今踏入第4天聆訊。控方申請將黎獨自面對的勾結外國或境外勢力危害國家安全罪存檔法庭，已獲法官批准。

控方由副刑事檢控專員周天行和助理刑事檢控專員張卓勤等代表；黎智英由資深大律師彭耀鴻及大律師關文渭等代表，《蘋果日報》3間公司則由大律師王國豪代表。

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記者：梁錦麟、陳曉欣