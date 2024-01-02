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圖書義賣丨$10圖書義賣活動即日起收書　全港44個回收點+8大準則

親子好去處 18:49 2024/01/02

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「書出愛心．十元義賣」慈善活動迎來第12屆，即日起開始收書。（相關機構提供）

一年過去，家中總會有堆積了不少的物件，最令人煩惱的莫過於是一本本經已看完的圖書，不但不會再次閱讀，當作垃圾棄置又覺得可惜。如果圖書簇新，可以考慮拿到太古地產贊助的「書出愛心．十元義賣」慈善活動，全港設有44個收書點，義工會為收集回來的書進行整理，再於3月底至4月中進行網上義賣，籌得款項會作慈善之用。下面為大家列出捐書條件和全港44大收書點，新一年，大家出一分力，讓小朋友度過一個充滿愛心的新年！

最新影片推介：

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由太古地產贊助的「書出愛心．十元義賣」慈善項目，於2024年舉辦踏入第12屆。由即日起至1月31日，於全港設立44個收書點，讓大家可以方便捐出圖書，幫助有需要的人士。捐書前，大家亦要留意收書準則，確保書籍處於良好狀態和適合進行公益義賣。活動收集書籍後，會由兩間合辦機構的義工整理分類，部分兒童圖書更會率先於3月底至4月中進行網上義賣，之後5月便會於鰂魚涌太古坊舉行實體書籍義賣。所有圖書義賣所取得的善款，將全數撥捐香港小童群益會的「群益寶庫」計畫幫助基層家庭，以及義務工作發展局推動本地義務工作的持續發展。

收書時間為期一個月。（相關機構提供）

圖書義賣收書條件

上年的「書出愛心．十元義賣」活動中，各類書籍共回收了25萬本，吸引逾4萬書迷入場和6千名義工積極參與，最終籌款突破110萬元。今年的收書點已設於全港44個位置，主辦單位設8個收書準則，提醒各捐書人士：

  • 書況不佳
  • 教科書/補充練習
  • 雜誌/期刊
  • 旅遊指南/天書
  • 電腦書
  • 流年運程/通勝
  • 內容過份渲染暴力、色情、粗鄙、意識不良等
  • 列明不可轉售的書籍

另外，主辦單位亦有6點提示各位：

  • 捐贈前，請先把圖片稍作清潔；
  • 本活動不設上門收書服務；
  • 同一書籍（相同ISBN）請切勿捐贈多於10本，以善用有限的上架空間；
  • 若收到不符合準則的書籍，只會倍增義工的工作量，本活動保留最終決定權處理有關物資；
  • 未售出的書籍將由協辦單位連繫社福機構轉贈有需要社群；
  • 以上資料僅供參考，如有更改，恕不另行通知。
點擊圖片放大
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全港44個收書點

港島區
西營盤、上環、金鐘、灣仔、北角、太古、鰂魚涌、筲箕灣、黃竹坑、鴨脷洲、香港仔

九龍區
美孚、長沙灣、鑽石山、觀塘、油塘

新界區
東涌、屯門、深井、葵涌、粉嶺、太和、大埔、沙田、大圍、馬鞍山、將軍澳

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責任編輯：王明芳

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