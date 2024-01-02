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家用問題｜丈夫開每月2萬家用氹做全職媽　港妻嫌少狠拒獲網民撐： 請工人最著數

新手爸媽 18:32 2024/01/02

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夫妻間的家用問題，往往都令人頭痛。近日，有網民於討論區分享正計劃生育，因此想妻子辭去工作做家庭主婦，原本想一個月給予2萬家用，但妻子覺得並不足夠，因此向網民提問家用多少才足夠，引來不少人回應，大部分亦建議事主請工人。

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妻有80儲蓄 月入2.5萬

事主於「連登討論區」發文，並以「全職家庭主婦嘅你哋月入幾多？同埋比幾多家用？」為題，分享妻子認為自己給予2萬家用不足夠一事。他表示妻子有80萬儲蓄，兩人正計劃生子，他想妻子辭去工作，做幾年家庭主婦。他認為小朋友剛出生是較難兼顧的時期，因此想妻子能夠專心照顧小朋友。事主月入6萬，而妻子月入2萬5，他提出一個月給予2萬家用，但妻子卻認為不足夠，逐向網民提問給予多少家用才足夠？

網民建議請工人 反對人妻辭職

貼文引來網民回覆，不少人都建議聘請工人，「賓賓姐姐5000蚊搞掂哂」、「唔好辭職，叫老人家幫幫手再請工人，咁係最著數」、「全世界都係咁湊小朋友，有啲生4至5個，一係你請兩個工人，總好過你老婆辭工」。對於聘請工人一事，事主亦回應首幾年不放心工人照顧小朋友，畢竟要凌晨起來餵奶。

另亦有網民表示6萬收入並不足夠，認為「現在至少要10萬，再給予3至4萬家用才足夠，所以現今才有大部份婚後人士一起工作賺錢」。不過亦有網民為事主不想請工人而發聲，表示「他可能不喜歡屋企有外人，如果樓主老婆想多啲時間花在小朋友身上，我覺得是好好的事，另外，我覺得月入6萬一定足夠」、「有全職主婦嘅老母湊嘅小朋友好幸福, 買少見少」。 

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責任編輯：王明芳

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