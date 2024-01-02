靚媽人妻丨陳自瑤新年騷玉背派福利　Yoyo：願所有美好如期而至【多圖】

▲ 陳自瑤堪稱靚媽代表。

42歲的陳自瑤（Yoyo）雖然已為一女之母，不過身材及樣貌比很多後生女還要好，而且陳自瑤亦一向十分大方，不時在個人社交平台派福利。

踏入新一年，Yoyo在社交平台益粉絲，她穿上極幼帶比堅尼Top及牛仔褲騷出玉背，以一件牛仔褸遮掩胸口，十分迷人，寫道︰「向陽而生，追光而行﹗2024祝Happy new year﹗All my love﹗願所有人健康平安﹗願所有美好如期而至﹗願所有人都能被世界溫柔以待﹗願所有人都能夠有自己的模樣﹗」

保存有道丨陳自瑤晒13年前古裝造型對比圖 TVB戲服無限重用被嘲變「文物」

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網民：做人最緊要正面

不少網民及藝人都大讚或留言，當中楊潮凱寫道：「靚到咁得唔得架？」、姚子羚：「Happy new year dear🎉💕 流晒鼻血啦🤤」更有網民紛紛幽默留言：「人地啊媽總係唔會令我失望，不過建議做人要正面d🤗🥰」、「Happy New Year ❤️❤️❤️ 做人最緊要正面😂」等。

不知Yoyo會否「聽取民意」再派福利騷正面照以滿足網民新年願望？

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