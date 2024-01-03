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英年早逝｜台灣前職棒投手張誌家　疑心肌梗塞猝逝終年43歲　生前現1症狀+10大猝死徵兆

都市病 08:00 2024/01/03

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台灣前職棒球手張誌家昨日（2日）疑因急性心肌梗塞在大陸的住所猝逝，終年43歲。他生前曾在社交平台透露一度深受一症症困擾，導致影響其打球的成績。有本港心臟科專科醫生曾分享指，多數猝死原因與急性心肌梗塞有關。病人病發時，一般以5分鐘內為「黃金急救時間」，當心臟停頓時間越長，死亡率會越高。

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生前受頭痛困擾

綜合台媒報道，張誌家的母親及姐姐得悉噩耗後，已趕辦台胞證盡快前往大陸了解事件。當中，張母表示：「我要去看他最後一面！」，又指兒子在除夕當晚曾與前妻通過電話，但其後他再沒接過電話，家人只好繼續打電話嘗試聯絡，卻不幸迎來噩耗。

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張誌家姐姐表示，弟弟去年10月有時會頭痛，就醫後醫生表示沒大問題，只是血壓有些高，曾開藥給張誌家，但他有沒有按時服用就不得而知。據悉，張誌家被發現時在住處趴在桌上，已無生命跡象。台灣海基會表示，目前正全力協助家屬赴陸處理後事。

張誌家去年9月曾在社交平台發帖指：

「最近常常莫名頭痛，尤其是曬太陽的時候，這個症狀直接影響最近打殔的成績，痛的地方通常在後腦兩側，有朋友了解是甚麼情況嗎？」

大部分猝死個案與心臟病有關

本港心臟科專科醫生高耀鈞接受訪問時表示，大部分猝死個案與心臟病有關，多數猝死原因是急性心肌梗塞。病發時，一般以5分鐘內為「黃金急救時間」，當心臟停頓時間越長，死亡率會越高。當中，有6大高危因素恐增猝死風險：

  • 冠心病
  • 患高血壓、高血脂、高血糖
  • 吸煙
  • 患心肌病
  • 心律不正
  • 家族有心臟病史

身邊人盡量把握發病首5分鐘急救

對於心臟病的猝死風險，心臟科專科醫生曾振峯亦曾接受訪問指，心臟病屬於醫學上一種統稱，泛指心臟血管疾病，例如心率問題、心瓣問題等，通通都被歸納為心臟病；惟坊間大眾提及心臟病，普遍會認為等同「冠心病」。

假如患上冠心病，患者心口中間位置會出現「被重物壓住」的鈍痛感，有時痛楚甚至會蔓延至下巴、膊頭及背部。曾醫生指出，有部分患者雖然未必會感到心口痛。多數心臟病患者猝死成因，大部分是由心室顫動（Ventricular Fibrillation）所引起，通常是指心臟血管因突然閉塞，導致心臟缺血、出現混亂訊號，令心臟跳動變得不正常、血液無法正常輸送到達其他器官及大腦，從而引發突然昏厥的情況。

如患者出現類似情況時，身邊人應儘量把握「黃金急救時間」、即發病首5分鐘時間，於現場即時進行心肺復復甦，以維持患者血液循環、減低腦部缺氧風；假如病人經過長時間急救，仍未能順利復甦，情況則會變得非常危險，而患者腦部恢復之前功能的機會亦會逐漸減小。

10大猝死徵兆

台灣急診專科醫生魏智偉曾在當地健康節目《健康好生活》拆解10大猝死徵兆，提醒大眾留意身體訊號；若以下症狀搭配出現，就可能有猝死危機：

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6大護心建議

香港心臟專科學院提供以下6個護心建議，以保持心臟健康：

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