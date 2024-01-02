娛圈喜事丨楊紫瓊突晒BB腳仔相報喜 認幸福感恩：無法言喻的禮物
娛樂 17:04 2024/01/02
現年61歲的楊紫瓊榮升做媽媽？奧斯卡影后楊紫瓊與法拉利前總裁尚陶德（Jean Todt）於去年正式結婚，在踏入2024年第二日即是今天1月2日，楊紫瓊在個人社交平台上載一張以手掌托著BB仔腳的照片，寫道：
晒BB腳仔相
：「A little miracle on the first day of 2024 ❤️✨ we are so truly blessed… can’t tell u how happy I am for this very very special bundle of joy ❤️✨(2024年第一天的小奇蹟，我們真的是太幸福了，無法告訴你我有多麼高興)」
因為她沒有說明BB是誰所生，更加沒有提到與BB的關係，難怪不少網民猜測楊紫瓊搵代母生B，亦有不少人估計是她的繼子Nicolas Todt的BB。
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去年結婚
去年7月楊紫瓊與拍拖長達19年的法拉利前總裁Jean Todt結婚，二人之後返女方的家鄉馬來西亞補辦婚宴，席上邀請過百好友及知名人士參加派對。
之後他們又舉辦海島婚禮，徐楓祖孫、賭王千金何超瓊，及曾合作《以愛之名：翁山蘇姬》國際知名導演盧貝松也有出席，見證楊紫瓊再成為人妻的重要時刻。
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撰文 : TOPick柴犬出動