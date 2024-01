娛圈喜事丨楊紫瓊突晒BB腳仔相報喜　 認幸福感恩：無法言喻的禮物

▲ 楊紫瓊報喜

現年61歲的楊紫瓊榮升做媽媽?奧斯卡影后楊紫瓊與法拉利前總裁尚陶德(Jean Todt)於去年正式結婚,在踏入2024年第二日即是今天1月2日,楊紫瓊在個人社交平台上載一張以手掌托著BB仔腳的照片,寫道:

60歲楊紫瓊結束19年愛情長跑 點頭答應嫁富商男友

晒BB腳仔相

:「A little miracle on the first day of 2024 ❤️✨ we are so truly blessed… can’t tell u how happy I am for this very very special bundle of joy ❤️✨(2024年第一天的小奇蹟,我們真的是太幸福了,無法告訴你我有多麼高興)」

因為她沒有說明BB是誰所生,更加沒有提到與BB的關係,難怪不少網民猜測楊紫瓊搵代母生B,亦有不少人估計是她的繼子Nicolas Todt的BB。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

去年結婚

去年7月楊紫瓊與拍拖長達19年的法拉利前總裁Jean Todt結婚,二人之後返女方的家鄉馬來西亞補辦婚宴,席上邀請過百好友及知名人士參加派對。

之後他們又舉辦海島婚禮,徐楓祖孫、賭王千金何超瓊,及曾合作《以愛之名:翁山蘇姬》國際知名導演盧貝松也有出席,見證楊紫瓊再成為人妻的重要時刻。

精彩獎賞活動等您發掘:https://bit.ly/3ClEy1R