消委會「兔年十大消費新聞」選舉大抽獎

幸運兒有機會贏得頭獎HK$5,000禮品卡

送兔迎龍，齊來抽獎！為推動公眾關注消費權益，消費者委員會每年均舉辦「十大消費新聞」選舉，送出豐富獎品與市民迎新歲。

「兔年十大消費新聞」選舉大抽獎於即日起開始接受登記，凡年滿18歲或以上的香港居民可透過活動網站進行網上投票，並參加抽獎。

過去一年，社會陸續復常，政府推出「開心香港」及「香港夜繽紛」促進本地消費和吸引旅客，並推進及落實多項政策，例如上調煙草稅及引入的士車隊制及記分制。與此同時，不少值得關注的消費議題或糾紛亦陸續浮現，包括電子點餐投訴趨升、教育中心突然結業、消委會點名譴責不良藥店、JPEX案、多人打消脂針後感染膿腫分枝桿菌等。

作為消費者，這些議題絕對與你息息相關。請即登入網站，投選過去一年你心目中認為市民最關注的消費新聞大事，有機會贏取頭獎HK$5,000禮品卡！

網上投票由2024年1月4日至1月24日分3個階段舉行，每階段設10名安慰獎，成功投選每階段頭5則得票最高消費新聞的參加者，有機會獲得價值HK$200的禮品卡。參加者只需參加其中一個階段，即可自動進入終極大抽獎，成功投選頭10則得票最高消費新聞的參加者，有機會贏得頭獎價值HK$5,000、二獎HK$3,000或三獎HK$2,000的禮品卡。

另外，參加者亦需投選出「最大快人心」、「最抵讚」及「最離譜」消費新聞，每個主題組別將抽出3位成功投選得票最高新聞的幸運兒，每人可獲價值HK$1,000的禮品卡 。

消委會「兔年十大消費新聞」投票大抽獎

第一階段：2024年1月4日至10日

第二階段：2024年1月11日至17日

第三階段：2024年1月18日至24日

一撳即投：https://top10.consumer.org.hk

*條款及細則請參閱官方活動網站。

推廣生意的競賽牌照號碼： 57918