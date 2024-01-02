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癌症殺手｜搬屋後易感冒、妻流產　35歲男以為「撞鬼」拜神後無果　求醫揭因1事患鼻咽癌

醫生診症室 17:13 2024/01/02

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一名35歲男子搬屋後變得容易感冒、妻子亦流產，兩人以為「撞鬼」拜神後無果，求醫揭因1事患鼻咽癌。

入住新屋要小心致癌物質！台灣有腎臟科醫生分享病例，指一名35歲男子搬家後經常生病，其妻子更意外流產。他們最初以為是房屋風水不佳導致「撞鬼」，然而拜神後並未見好轉，於是求醫，結果發現因為1事導致雙雙中毒，男子更確診患上鼻咽癌。

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搬屋後感冒不斷以為「撞鬼」　求醫驚揭患癌

台灣腎臟科醫生洪永祥在節目《醫師好辣》分享臨床病例，指出該名男子因持續感冒1個月而求醫，不僅看起來十分疲累，亦出現下肢水腫。男子表示自己與妻子1年前搬到新家居住，之後身體就開始出現各種毛病，變得十分容易感冒，妻子不久後更意外流產。二人以為搬家後風水不好，然而前往拜神後身體仍無好轉，因此決定求醫。

洪永祥為該名男子進行檢查，發現他因為左腎先天性萎縮、只有一個腎臟運作而導致肝腎功能不佳，同時亦在其左邊頸部發現一處約2至3厘米大小、表面呈不規則形狀的硬塊，經耳鼻喉科進行切片檢查後確診為鼻咽癌第2期。

不煙不酒患鼻咽癌　揭因1事致中毒

由於該男子年紀尚輕，且不煙不酒，理應不屬於罹患鼻咽癌的高危人士，因此洪永祥推測其患癌原因與新居有關。他指出，剛裝修好的家居容易積聚大量甲醛，而男子的身體正正是在搬家後開始出現問題，因此推測可能是甲醛中毒所致。患者在接受放射治療後，病情已明顯改善。

至於其妻子流產的原因，洪永祥就表示應該亦與甲醛有關，不過因為她平日經常喝水，喜歡吃蔬果，比經常吃肉的丈夫更易排出毒素，所以症狀相對較為輕微。

他最後提醒，環境毒素無處不在，若要及時解毒和排毒，就需要維持肝腎功能及循環系統健康；平日要記住多喝水，以及多吃深綠色蔬菜，攝取維他命C和膳食纖維，就能盡快將腸道內的有毒物質排出，避免便秘造成體內毒素濃度升高。

3大減甲醛貼士

洪醫生提醒，新屋裝修後要檢測甲醛濃度，或打開門窗，通風幾天，避免慢性中毒。此外，又提醒多進食含維他命C、膳食纖維的深綠色蔬菜，有助身體排便、排出毒素，避免便秘令體內毒素的濃度升高。

長期吸入甲醛恐增癌症風險

本港呼吸系統科專科醫生吳健聰曾接受訪問指，甲醛可刺激眼睛及鼻子，會令人流眼水、鼻水、鼻塞及打噴嚏；長期直接接觸又沒有做好保護措施，易因吸入濃度過高的甲醛，出現氣管發炎、咳嗽及痰多等慢性呼吸病症狀。有研究指若長期吸入，有機會增加患鼻咽癌及腸癌的風險。

吳醫生叮囑，剛完成的裝修和家具釋出的甲醛濃度最高，建議保持通風，甚至將傢俬放在室外數周，讓其散味 ; 亦不宜一次過大量購入大量新傢俬。同時他建議有鼻敏感、氣管敏感及哮喘的病患，應在裝修後一、兩個月才入住新單位，且可選購「零甲醛」的傢俬及油漆，減低風險。

鼻咽癌3大成因

根據香港癌症基金會及衞生署資料，鼻咽癌是鼻咽細胞異常生長所形成的癌病。這種惡性腫瘤的患者以男性居多，而且較常見於中國南部，特別是廣東人士。鼻咽癌主要受下列三個因素相互影響而形成 ：

  • 家族遺傳：患者兄弟姐妹及近親罹患鼻咽癌的風險比一般人大。
  • 曾受EB（Epstein-Barr)病毒感染：具有某些遺傳基因的人若感染EB病毒（淋巴腺熱的病原），患鼻咽癌的風險會較高。
  • 環境因素及飲食習慣：某些生活和飲食習慣會增加鼻咽癌的風險。 例如，愛吃鹹魚等醃製的食物，或吸煙。

鼻咽癌5大症狀

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鼻咽癌7大高危因素

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