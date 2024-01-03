  • 19°C
香港時間 : 2024103日 (週三) 10:55
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 金手指 新手爸媽 叱咤樂壇流行榜2023 中一面試 萬千星輝頒獎典禮2023 名校專區 MIRROR 區區有好校 佘詩曼 新聞女王
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

手機爆炸｜手機放床頭充電　意外爆炸燒著棉被　夫婦睡夢中嚴重燒傷昏迷｜附4大手機充電禁忌

都市病 10:00 2024/01/03

分享：

分享：

熱門 金手指 新手爸媽 叱咤樂壇流行榜2023 中一面試 萬千星輝頒獎典禮2023 名校專區 MIRROR 區區有好校 佘詩曼 新聞女王

手機過夜充電小心爆炸！越南一對夫婦日前將手機放在床頭通宵充電，未料手機在凌晨突然爆炸，導致二人四肢和臉部約20%皮膚嚴重燒傷，一度陷於昏迷。

最新影片：

活得健康啲
生命鬥士︱患胰臟癌曾被判剩半年命　硬淨女子康復後展精彩人生下半場

綜合外媒報道，事發在上周四（2023年12月28日）凌晨，越南宣光省一對50歲夫婦在睡覺期間，放在床頭櫃通宵充電的手機突然爆炸，窗簾和棉被隨即被點燃起火，火勢迅速蔓延，兩人當場身陷烈焰，一度陷於昏迷。兩人嚴重燒傷送院，隨後情況穩定，正留院接受進一步治療。

點擊圖片放大
+4
+3

醫院在Facebook專頁發文指，該對夫婦臉部、雙手、左大腿外側、左腳和雙腳小腿嚴重燒傷，面積達10%至20%，四肢和面部皆包紮著紗布，甚至出現休克，幸兩人目前已情況穩定，轉至急症骨科接受治療，但預料需要較長時間復健。

院方指因充電和使用手機導致爆炸而造成的悲劇經常發生，並造成非常嚴重的傷害，例如燒傷、失明等，故提醒為手機充電時有以下4大注意要點：

  • 充電時不應使用手機
  • 不應過夜充電
  • 充電位置應遠離人和易燃物品
  • 避免坐在火爐等散發大量熱力的地方和在烈日下使用手機，因設備可能會吸收熱量、升溫並爆炸。

6大手機充電指引

除了手濕或濕身觸碰電器恐致觸電外，一邊充電一邊玩手機亦可導致嚴重後果。本港多名專家早前向《晴報》建議6個手機充電安全貼士，以防止意外發生。

1. 爆炸警號：充電器燙手 電池發脹

理大機械工程學系工程師盧覺強指，充電時手機及充電器微暖屬正常，熱到燙手則有過熱起火、爆炸風險。電池發脹代表內裡化學物質氣化，嚴重者會短路，甚至爆炸。

2. 劣質產品短路 未能截電致起火

aMagic研發部經理葉嘉俊指，充電器結構不良會致短路，令大量電流積聚，轉為熱能致過熱著火。電池老化或處於潮濕環境亦會引致短路。電池及充電器故障時一般會自動切斷電源，若品質低劣則恐未能截電。

3. 邊充電邊用電話高危

葉嘉俊指出，充電器會將本港使用的濕電，由220伏特電壓降至5伏特，即使漏電也不致觸電。盧覺強則提醒，如充電器老化或故障，未有將濕電轉為5伏特直流電，會有風險。

4. 電池與雜物 勿同放褲袋

不少人將後備電池與雜物同放於褲袋，盧覺強指電池外露的銅片若與袋內的鎖匙或硬幣觸碰，會有過熱著火或爆炸危機，應以塑膠製品將電池包好，避免電池銅片與金屬接觸。

5. 充電器輸出率宜匹配手機

充電器以USB輸出均輸出5伏特電，葉嘉俊說不同充電器電流有異，但手機集成電路能阻隔過多電量。若電路故障，以輸出較高電流充電器，為電流輸入較低手機充電，較易致意外。

6. 長期備用 充電器易老化 

葉嘉俊指充電器充滿電時會停止充電，通宵充電問題不大。但充電器長期處於備用會耗電，亦加速老化或短路。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

健康問題 家居意外 燒傷 治療 越南

最高瀏覽

珍惜生命｜長沙灣幸福邨23歲女墮樓亡　男友發現危坐窗邊報警惜太遲｜附提防輕生7大警號
珍惜生命｜長沙灣幸福邨23歲女墮樓亡　男友發現危坐窗邊報警惜太遲｜附提防輕生7大警號