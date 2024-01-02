兒童健康｜營養師揭小朋友揀飲擇食6大原因　家長必學4招解決子女偏食問題

▲ 營養師揭小朋友揀飲擇食6大原因，家長必學4招解決子女偏食問題。

不少家長對於小朋友飲食都有各樣的煩惱，包括吃得慢、不專心吃飯、揀飲擇食等，而偏食相信也是最大煩惱之一。

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在醫學或營養學上，「偏食」暫無統一的定義，多指小孩對某一類食物表現出偏愛或厭惡，長期缺乏進食某一類型的食物可能造成營養不均而影響健康。

偏食的主因多來自行為和習慣，例如：

抗拒從未接觸的新食物

父母有偏食行為，表現出對食物的喜惡，令小孩有樣學樣

曾有不愉快的進食經驗，如被迫吃完不喜歡的食物形成心理壓力

沒有專注用餐，如邊吃邊看電視或手機

平日進食的食物種類單一，使孩子較少接觸新食物

零食雜食次數多，影響正餐胃口

小孩通常由7至8個月開始，對不同的食物出現喜好及厭惡，隨著年齡增長也會有愈明顯的表現，但性別上的差異不大。而以下幾種情況值得家長留意：

情況1: 兒童偏愛吃零食

進食高脂高糖的零食後，兒童對正餐的胃口大大減低，不但容易因零食而攝取過量的熱量和脂肪引致肥胖，更會令營養攝取不足而影響發育成長。

情況2: 兒童偏愛吃肉類而不吃菜

兒童因少吃蔬菜令肉類容易進食過量，而肉類含有較多的脂肪，短期會引致肥胖，長期而言當中的飽和脂肪含量高，可令血液壞膽固醇增加，影響心血管健康。

情況3: 兒童偏愛吃某類別食物的幾種

例如兒童只愛吃葉菜，而不愛吃蘿蔔、彩椒、西蘭花等其他形態及顏色的蔬菜，會令微量營養如維他命及礦物質的攝取不均，可影響身體發育及免疫力。

4招解決偏食問題

想改善孩子偏食的情況，首先可先作一個觀察紀錄，把孩子一星期的飲食記下來，檢視每天的食物種類是否包括了五穀、肉蛋豆類、蔬菜、水果及奶製品，如每個種類都各有攝取，則不用擔心營養不足；若發現某一種類食物經常拒絕進食或沒有準備，則需要找出解決方法。

盡量增加孩子接觸不同食物的機會，如在正餐中提供多種選擇，加入一些未曾接觸或暫時未願意吃的食物，同時以身作則，家長也一同進食。

用有趣的故事書說出飲食均衡的概念，並準備顏色豐富的食物及不時更改烹調方式。

另外，避免在飯前２小時內進食或飲用飲品，亦避免強迫兒童進食不接受的食物，應以耐性來增加進食機會。

▲ 吳耀芬（Kathy） - 認可營養師（香港營養師學會）

吳耀芬（Kathy）- 認可營養師（香港營養師學會）

「家營營養中心」創辦人，常出席電視報章營養專訪，及撰寫專欄文章。Kathy是中大食物及營養科學學士、港大心理輔導學碩士、認可身心語言程式學（NLP）導師和催眠治療師。她以「身營心營」為信念，幫助城市人快樂修身。

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