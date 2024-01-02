【的士】業界申紅的綠的起錶32元及28元　倡收費自動調整與公務員加薪掛鈎

▲ 的士業界申請加價。(資料圖片)

的士業界表示已達成共識申請加價，提出市區的士起錶加5元，由27元加至32元，新界的士加4.5元，由23.5元加至28元，跳錶加2毫。業界解釋，加價是因為收費落後通脹，保費亦增加近1倍，希望可以「追落後」，又建議未來收費與公務員加薪幅度掛鈎，每年自動調整。

最新加價方案，市區的士起錶由27元加至32元，新界的士由23.5元加至28元；跳錶方面，不論市區及新界的士都加2毫。的士小巴商總會理事長周國強解釋，由於為的士業界提供服務的保險公司前年起斷保，的士保費其後飆升近1倍，但業界收入未回復正常，又形容相比其他公共交通工具，的士已是加價較少的交通工具，如果收費滯後嚴重又不容許慢慢追上，未來到的士業萎縮時，再一次過追加費用，市民會更辛苦。

周國強表示理解坊間對的士司機態度有微言，但認為應先改善司機收入，才能令服務提升至巿民的期望。他又指的士業面對的最大問題是「非法平台」，的士保費數萬元，「白牌車」保費才數千元，出現不公平的經營環境，希望提高收費水平，改善車主和司機生計，吸引新人入行。

運輸署回覆查詢指，署方於去年3月就業界的建議加幅方案取得共識，正按包括的士營運的財務可行性、營運成本、與其他公共交通工具的收費之間的合理差距、整體供求情況、服務質素，及市民對收費加幅的接受程度等所有相關因素，審視市區、新界和大嶼山的士業界提出的加價申請。署方強調，在完成評估後，會適時將建議提交行政會議及立法會審議。

翻查資料，的士上一次加價是2022年7月，當時紅的、綠的和大嶼山的士分別以27元、23.5元和22元起錶。

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