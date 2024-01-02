把握最後機會！「兔年十大消費新聞」投票快將截止

立即登記 贏取頭獎HK$5,000禮品卡

消費者委員會舉辦的「兔年十大消費新聞」選舉會於1月24日截止投票。請即透過活動網站，投選過去一年你認為市民最關注的消費新聞大事，幸運兒有機會贏取頭獎價值HK$5,000禮品卡！

過去一年，社會陸續復常，政府推出「開心香港」及「香港夜繽紛」促進本地消費和吸引旅客。除此之外，亦有多項政策推進及落實，例如上調煙草稅及引入的士車隊制及記分制等。與此同時不少值得關注的消費議題或糾紛亦陸續浮現，包括電子點餐投訴趨升、教育中心突然結業、消委會點名譴責不良藥店、JPEX案、多人打消脂針後感染膿腫分枝桿菌等。

作為消費者，這些議題絕對與你息息相關。請即把握最後機會，登入活動網站登記投票。所有合資格的參加者均會自動進入終極大抽獎，成功投選出頭10則得票最高消費新聞的參加者，有機會贏得頭獎價值HK$5,000、二獎HK$3,000或三獎HK$2,000的禮品卡。

另外，參加者亦需投選出「最大快人心」、「最抵讚」及「最離譜」消費新聞，每個主題組別將抽出成功投選得票最高新聞的3位幸運兒，每人可獲價值HK$1,000的禮品卡 。

參加資格： 年滿18歲或以上的香港居民

結果公佈： 得獎名單將於2024年1月30日下午5時於本活動網站公布，並於2024年2月2日在《香港經濟日報》及《南華早報》刊登。

一撳即投：https://top10.consumer.org.hk

*條款及細則請參閱官方抽獎網站。

推廣生意的競賽牌照號碼： 57918