  • 19°C
香港時間 : 2024102日 (週二) 19:05
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 金手指 新手爸媽 叱咤樂壇流行榜2023 中一面試 萬千星輝頒獎典禮2023 名校專區 MIRROR 區區有好校 佘詩曼 新聞女王
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

把握最後機會！「兔年十大消費新聞」投票快將截止 立即登記 贏取頭獎HK$5,000禮品卡

話題 17:02 2024/01/02

分享：

分享：

熱門 金手指 新手爸媽 叱咤樂壇流行榜2023 中一面試 萬千星輝頒獎典禮2023 名校專區 MIRROR 區區有好校 佘詩曼 新聞女王

把握最後機會！「兔年十大消費新聞」投票快將截止

立即登記 贏取頭獎HK$5,000禮品卡

消費者委員會舉辦的「兔年十大消費新聞」選舉會於1月24日截止投票。請即透過活動網站，投選過去一年你認為市民最關注的消費新聞大事，幸運兒有機會贏取頭獎價值HK$5,000禮品卡！

過去一年，社會陸續復常，政府推出「開心香港」及「香港夜繽紛」促進本地消費和吸引旅客。除此之外，亦有多項政策推進及落實，例如上調煙草稅及引入的士車隊制及記分制等。與此同時不少值得關注的消費議題或糾紛亦陸續浮現，包括電子點餐投訴趨升、教育中心突然結業、消委會點名譴責不良藥店、JPEX案、多人打消脂針後感染膿腫分枝桿菌等。

作為消費者，這些議題絕對與你息息相關。請即把握最後機會，登入活動網站登記投票。所有合資格的參加者均會自動進入終極大抽獎，成功投選出頭10則得票最高消費新聞的參加者，有機會贏得頭獎價值HK$5,000、二獎HK$3,000或三獎HK$2,000的禮品卡。

另外，參加者亦需投選出「最大快人心」、「最抵讚」及「最離譜」消費新聞，每個主題組別將抽出成功投選得票最高新聞的3位幸運兒，每人可獲價值HK$1,000的禮品卡 。

參加資格：    年滿18歲或以上的香港居民

結果公佈：    得獎名單將於2024年1月30日下午5時於本活動網站公布，並於2024年2月2日在《香港經濟日報》及《南華早報》刊登。

一撳即投：https://top10.consumer.org.hk

*條款及細則請參閱官方抽獎網站。

推廣生意的競賽牌照號碼： 57918